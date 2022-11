Mundial Qatar 2022 podría ser el último para Neymar; este es su compromiso con Brasil

Este 2022 es un año especial para los amantes del fútbol, después de cuatro años de espera se volverá a disputar la Copa del Mundo. El Mundial de Qatar 2022 se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, fechas elegidas porque en los meses de junio y julio, en los que normalmente tiene actividad este campeonato, las temperaturas en el país de Oriente Medio superan los 40º.

Pero la edición número 22 del certamen mundialista tiene algo aún más especial. Durante meses se ha hablado sobre la posibilidad de que esta sea la última Copa del Mundo para dos estandartes del fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes tienen 35 y 37 años, respectivamente.

Sobre los 33 años de edad llegan otros futbolistas como Luis Suárez, Manuel Neuer, Karim Benzema o Luka Modric, para quienes puede ser su última participación en una Copa del Mundo. Pero hay un futbolista, que aunque es más joven, ha dejado entrever que Qatar 2022 será su último Mundial.

Se trata de Neymar, quien con 30 años estaría pensando no disputar el Mundial de 2026 que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos. Antes ya había dicho que en suelo catarí podría disputar sus últimos minutos en un campeonato mundial de selecciones, algo que de algún modo reafirmó en las últimas horas.

El exjugador del Barcelona marcó cuatro goles en cinco partidos en Brasil 14, antes de salir lesionado en los cuartos de final, mientras que en Rusia 18 anotó en dos ocasiones en cinco duelos disputados.

“Jugaré como si fuera el último”, expresó el 10 del París Saint-Germain en entrevista con Globo Esporte. El astro brasileño, que está a dos goles de igualar a Pelé como máximo artillero de la canarinha con 77, juega cada partido “como si fuera el último porque no se sabe mañana”.

Y dejando la balanza más inclinada hacia el lado de no estar en el Mundial de 2026, dijo que no puede “garantizar que juegue otra” Copa del Mundo. “Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera el último. Tal vez jugaré otro, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”, agregó.

Eso sí, dejó claro que su decisión no tendrá nada que ver con cómo se siente su cuerpo: “¿Físico? No. Es algo de lo que no quiero decir nada ahora. Quiero jugar esta copa, dedicarme a ello, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos”.

De paso, les envió un mensaje a los críticos que no confían en ellos. “Demostraremos lo diferente; esta Selección tiene muchos frutos, muchas cosas buenas y veo que podemos llegar muy lejos”.

El primer partido de la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 será ante Serbia el 24 de noviembre, después se medirá a Suiza el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Camerún el 2 de diciembre.

Fase de grupos - Catar 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B : Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Calendario de la competición

Del domingo 20 al jueves 24 de noviembre: primera jornada de la fase de grupos.

Del viernes 25 al lunes 28 de noviembre: segunda jornada de la fase de grupos.

Del martes 29 de noviembre al viernes 2 de diciembre: tercera jornada de la fase de grupos.

Del sábado 3 al martes 6 de diciembre: octavos de final.

Viernes 9 y sábado 10 de diciembre: cuartos de final.

Martes 13 y miércoles 14 de diciembre: semifinales 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Sábado 17 de diciembre: partido por la tercera plaza 10:00 a. m. (hora de Colombia).

Domingo 18 de diciembre: final de la Copa del Mundo 10:00 a. m. (hora de Colombia).

Lea aquí el Especial de SEMANA sobre el Mundial de Qatar 2022.