Yina Calderón se despachó contra los presentadores de ‘La Red’; les cantó la tabla y se defendió

Yina Calderón se ubicó como blanco de diferentes críticas y comentarios negativos en las plataformas digitales, debido al lanzamiento del videoclip de Cómo duele el frío, una nueva versión guaracha que hizo del clásico vallenato. Este proyecto ya sumó millones de reproducciones en YouTube y fue centro de opiniones por parte de usuarios de todas las redes sociales.

Aunque el clip musical fue publicado semanas atrás, la creadora de contenido volvió a llamar la atención de miles de personas por una inesperada serie de comentarios que hicieron los presentadores de La Red sobre su trabajo. Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Daniela Galvis, reemplazo temporal de Mary Méndez, lanzaron opiniones pesadas sobre esta canción, llegando a compararla con el físico de la empresaria de fajas.

“¿Qué necesidad tienen de coger una canción tan bella y volverla como sus vidas? ¿Qué necesidad tiene de coger una poesía y volverla como tu mala figura?”, dijo Solano, a lo que Giraldo le respondió: “Como tu nalga”.

“Como tu nalga; intervenida, operada, inflada y desinflada. ¿Qué necesidad tienes de coger una obra, si no la vas a mejorar?”, agregó el presentador.

Yina Calderón no se quedó callada y, en una “nueva sección que creó” llamada la ‘Peluquería’, arremetió contra los rostros de La Red que se dirigieron a ella de una forma “ofensiva” e inesperada. Al terminar de ver el contenido, la huilense se despachó y ‘le cantó la tabla’ a Solano, específicamente, por referirse de aquella manera.

“Vamos a hablar acerca de esto que me están mandando, de cómo La Red habló acerca de mi canción… Y cómo uno de los presentadores se dirigió a mí de una manera; me dijo desfigurada, descuadrada. Habló de una manera muy despectiva y voy a reaccionar al video”, dijo al inicio del post de su cuenta oficial de Instagram.

“¿Qué pasó, bebé? No entiendo qué pasa con el señor Frank Solano, periodista estudiado, graduado, con maestría, literatura, con cuantos libros en la cabeza… ¿Qué pasó, lindo? ¿Qué pasó?. Bebés, si ustedes quieren ver la canción o no la quieren ver, si él quiere decir que es una deshonra, humillación pal’ vallenato. Que lo diga, porque cada quien tiene derecho a dar el punto de vista que quiera”, mencionó.

No obstante, la influencer aseguró que lo que la sorprendía, y le generaba un poco de choque interno, eran las palabras que utilizaba Frank Solano para referirse a las mujeres en televisión nacional. La empresaria no perdió la oportunidad y le dio “un consejo” para que cambiara su semblante y dejara “la amarguera”.

“Lo que me parece a mí, sorprendente, es que este señor Frank Solano, siendo estudiado y toda lo que habla, se ponga a hablar de una mujer de esta manera. Una es mi vida médica y personal, otra es mi canción. Siento yo, señor Frank Solano, lo siguiente: El problema es cómo usted se está dirigiendo a una mujer, en televisión nacional. ¿Bebé, qué está pasando? Amor, mire, ¿usted hace cuánto no hace el amor?... Lo que más me impresiona, aparte de que usted hable de esa manera de mi estado físico y de salud, es que siendo de la comunidad gay, que yo los amo y todos son divinos conmigo, hable así de una mujer”, afirmó en el clip.

“Yo con usted no me voy a meter, porque respeto a las personas muy mayores. Pero sí le voy a sugerir algo bien bueno, pa’ que usted se le quite la amargura y deje en televisión de estar hablando y denigrando de una mujer, de esa manera”, añadió.

Para finalizar, Yina Calderón se dirigió a la nueva presentadora que está reemplazando a Mary Méndez por unos días, puntualizando en que no sabía quién era ella y tampoco entendía por qué hablaba así de su trabajo.

“En cuanto a la presentadora esta, ‘monita’, que yo no sé de dónde la sacó Canal caracol. ¿Dónde está Mary Méndez? Ahí sí como ustedes dicen: ¿Esta de dónde salió? ¿Esta, por qué es que es famosa? ¿Mi amor, usted quién es? Yo en mi vida la he visto, usted por favor muuu… Aproveche ‘el cuartico’, porque no demora en venir Mary y chao, mi amor. El canal no busca que ‘La red’ quiebre”, expresó como defensa.