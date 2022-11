Yina Calderón aseguró que “admira” a sus hermanas por la actitud que tomaron frente a críticas por polémico video

Yina Calderón se ubicó en el centro de una nueva polémica, debido al videoclip que lanzó de su versión de Cómo duele el frío, un tema de guaracha que recopiló la esencia del clásico vallenato. Esta propuesta dejó sin palabras a más de uno, precisamente por el impacto que tuvo el material audiovisual que acompañaba los sonidos y la letra.

En medio de la controversia que ocasionó su trabajo como DJ, la empresaria de fajas decidió pronunciarse al respecto y defender las ideas que surgieron con su equipo, señalando que todo era un tributo para esta famosa canción.

La huilense dejó de lado las críticas y aprovechó para plasmar los beneficios que obtuvo de los comentarios negativos, tal y como fue el caso de las reproducciones y la tendencia en escenarios virtuales.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un Live de la cuenta oficial de Instagram de la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, Yina Calderón presumió que sus ‘haters’ y fans lograron que el contenido llegara a más del millón de vistas, por lo que sabía que muchos lo veían pese a que no les gustaba.

De igual forma, en este espacio de interacción, la influencer quiso hacer una confesión relacionada con su familia y las ofensas que recibieron por las imágenes publicadas. La creadora de contenido afirmó que admiraba mucho a sus hermanas, quienes tomaron una inesperada actitud frente a los insultos y críticas que aparecieron en las redes sociales.

“¿Saben?, yo normalmente no admiro a nadie. Yo me he vuelto admiradora de mis hermanas, las veía riéndose ayer mientras veían el video y viendo todo lo que les escriben feo…vainas como: ‘Viejas con celulitis, viejas gordas, mire ese ra%$ como lo tiene’”, dijo la empresaria al inicio de la transmisión.

“Ellas lo mostraban y se reían y yo decía: ‘Parce, admiro a mis hermanas, qué capacidad y qué personalidad para que no les importe todas esas críticas’. Hay gente, bebés, que se deprime superfeo, que les escriben algo malo y se tiran a la depresión. Pero yo pensaba: ‘Mis hermanas son muy fuertes’ y obvio yo ya estoy acostumbrada, pero no pensé que ellas fueran tan fuertes…nos han dado como rata en valde (risas)”, agregó, enfatizando en la posición que tuvieron sus familiares.

Lo cierto es que Calderón ya anunció que vendrá otro proyecto musical, dándole ideas a sus seguidores para que estén pendientes a futuro.

Yina Calderón salió en defensa de su nueva guaracha

Yina Calderón quedó como blanco de críticas y comentarios en redes sociales luego de que esta propuesta musical fuera lanzada de manera oficial. Ante las palabras que recibió por los escenarios digitales, la colombiana decidió pronunciarse y responder a quienes la juzgaron.

“Sigo la trayectoria del compositor de la canción, quisimos hacer un cover de la canción sin alterar su letra, obvio que no, simplemente es un cover, como muchos covers que hay en YouTube, y me encanta ese tema Cómo duele el frío y yo creo que la mezcla nos quedó espectacular; el aleteo, el zapateo”, señaló en un inicio la empresaria de fajas.

Asimismo, agregó que sabía a lo que se enfrentaba al estrenar su cover. “El hecho de que se haya grabado en una zona de tolerancia de Bogotá y que las actrices, porque en realidad mis hermanas y yo estamos actuando, se vean vestida de esta manera, no quiere decir que haya irrespeto hacia el tema, ni hacia el compositor, ni hacia nada (...) Yo siento que es más porque lo hago yo, entonces me atacan y me dan duro por todo lado. Yo ya sabía que me exponía a críticas”, señala Yina en el video.

Recién se estrenó el video de su versión en guaracha, Yina Calderón se despachó contra algunas personas que han criticado su apariencia, la cual se deja en evidencia en el videoclip. “Ustedes tienen derecho a criticar, que el culo de mis hermanas, que las estrías, que las celulitis, que la barriga, que el gordo, que cuando choca, choca… Cuando uno se somete a grabar un video así, se somete a las críticas, lo que ustedes quieran, de ninguna manera me voy a agarrar con ustedes, para nada”, dijo en sus historias de Instagram.

Yina también dejó luces sobre un posible “detrás de cámaras” del video que próximamente estaría publicando en su canal de YouTube, donde ya se puede ver el video oficial de Cómo duele el frío en versión guaracha, que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones en YouTube.