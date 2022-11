‘Alerta’, exintegrante de ‘Sábados Felices’ revivió imágenes y se burló de video de Yina Calderón; dice que no pasó la audición

Días atrás, Yina Calderón se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios nacionales y las redes sociales, luego de estrenar el videoclip de su versión del tema Cómo duele el frío. Este trabajo fue una propuesta musical de la famosa canción vallenata compuesta por José Luis Carrascal, el cual fue catalogado como uno de los clásicos del género más importantes e influyentes de la historia del país.

La empresaria de fajas quedó como blanco de comentarios por este proyecto artístico, ya que muchos consideraron que era un mal tributo para el género musical. Una fuerte ola de críticas invadió sus cuentas personales, enfocándose en que no les había gustado el sonido de guaracha que se implementó, además de las imágenes del videoclip.

En medio de la situación que atravesó la DJ con este lanzamiento, un nuevo famoso aprovechó el auge de esta polémica para sacarle humor y divertir a los usuarios de las plataformas digitales. Se trata de Juan Ricardo Lozano, famoso en los medios como ‘Alerta’ o ‘Cuenta huesos’, quien aprovechó un viejo clip de su trabajo en Sábados Felices para hablar de la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del humorista, una serie de imágenes fueron el escenario para que el video musical de la huilense tomara impulso, de nuevo, entre los curiosos. El colombiano subió un fragmento de su participación en la parodia de A yo me llaman, el cual hacía alusión a Yo me llamo, del Canal Caracol.

En el pie de foto, ‘Alerta’ hizo referencia a los atuendos que lucieron los modelos del proyecto de Calderón, ya que en el pasado utilizó piezas similares mientras hacia una de sus parodias. El comediante señaló, en tono jocoso, que se había presentado para la audición de este material audiovisual, pero no logró pasar.

“Cómo olvidar mi audición para el vídeo de @yinacalderonoficialdj, pero no me aceptaron. La di toda”, escribió en el post, burlándose un poco de esta actuación.

Las reacciones de los fieles seguidores del colombiano se enfocaron en la divertida publicación, además de las ocurrencias que plasmaba con estos contenidos.

Yina Calderón salió en defensa de su nueva guaracha

Yina Calderón quedó como blanco de críticas y comentarios en redes sociales luego de que esta propuesta musical fuera lanzada de forma oficial. Ante las palabras que recibió por los escenarios digitales, la colombiana decidió pronunciarse y responder a quienes la juzgaron.

“Sigo la trayectoria del compositor de la canción, quisimos hacer un cover de la canción sin alterar su letra, obvio que no, simplemente es un cover, como muchos covers que hay en YouTube, y me encanta ese tema Cómo duele el frío y yo creo que la mezcla nos quedó espectacular; el aleteo, el zapateo”, señaló en un inicio la empresaria de fajas.

Asimismo, agregó que sabía a lo que se enfrentaba al estrenar su cover. “El hecho de que se haya grabado en una zona de tolerancia de Bogotá y que las actrices, porque en realidad mis hermanas y yo estamos actuando, se vean vestida de esta manera, no quiere decir que haya irrespeto hacia el tema, ni hacia el compositor, ni hacia nada (...) Yo siento que es más porque lo hago yo, entonces me atacan y me dan duro por todo lado. Yo ya sabía que me exponía a críticas”, señala Yina en el video.

Recién se estrenó el video de su versión en guaracha, Yina arremetió contra algunas personas que han criticado su apariencia, la cual se deja en evidencia en el videoclip. “Ustedes tienen derecho a criticar, que el culo de mis hermanas, que las estrías, que las celulitis, que la barriga, que el gordo, que cuando choca, choca… Cuando uno se somete a grabar un video así, se somete a las críticas, lo que ustedes quieran, de ninguna manera me voy a agarrar con ustedes, para nada”, dijo en sus historias de Instagram.

Yina también dejó luces sobre un posible “detrás de cámaras” del video que próximamente estaría publicando en su canal de YouTube, donde ya se puede ver el video oficial de Cómo duele el frío en versión guaracha, que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones en YouTube.