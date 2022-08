La Gorda Fabiola habló sobre las salidas de Alerta y el Hombre Caimán de ‘Sábados felices’

Una de las comediantes que ha permanecido por años en la televisión nacional es Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola. La mujer empresaria sostiene una relación con el también cuenta chistes Nelson Polanía, tienen un hijo y son muy activos en redes sociales.

Por décadas, Fabiola ha sido parte del elenco del programa de los fines de semana del Canal Caracol Sábados felices, un formato en el que hombres y mujeres se paran en un escenario a contar sus mejores chistes. Sin embargo, así como hay alegrías, también ha habido polémicas.

Hace unos meses Álvaro Lemmon, El Hombre Caimán, había aparecido en un video en las calles diciendo que su situación económica estaba perjudicada, luego de salir del conocido formato televisivo. Sin embargo, todo el disparate tuvo una solución.

Por otro lado, el también humorista Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como Alerta, había dado a conocer que el mencionado canal echaría a la Gorda Fabiola, al atravesar una situación complicada de salud. Ante las declaraciones de su colega, la cuenta chistes habló en el programa de YouTube Diva Rebeca para abordar el tema.

De este modo, Posada habló sobre su estado de salud y lo que ha tenido que atravesar: “Yo no sé si me iban a sacar por enferma, porque preciso me dieron cuatro infartos, me tuvo en coma. Pero lógicamente hay un gravísimo error; yo he salido de Caracol Televisión en dos oportunidades, una para hacer política y he vuelto porque tú dejas las puertas abiertas”, señaló.

Para la comediante, el citado programa ha sido el inicio de la carrera de muchos, por lo que no entiende por qué algunas personas hablan en contra de la organización mediática. Ella sabe que, al ser una empresa, hay quienes la manejan y toman decisiones y por eso existe la posibilidad de que entre todos no se caigan bien.

Sumado a esto, compartió la experiencia que ha tenido en el canal: “Yo gozo de un respeto dentro de la empresa, a mí me consienten, es más, el tiempo que he estado incapacitada, Caracol me siguió pagando mi sueldo”, reveló.

Por otra parte, la samaria de 58 años se refirió a la actitud de su excompañero Álvaro Lemmon.

De acuerdo con sus declaraciones, la Gorda Fabiola mencionó variables que tienen que ver con la pensión y los honorarios del Hombre Caimán; de hecho, no estuvo de acuerdo en varios puntos: “Álvaro Lemmon se pensionó y terminó recibiendo honorarios por 13 años más. El canal no le dijo: ‘Ya te pensionaste, te fuiste’. Seguía generando honorarios. Le decían que se cambiara y decía no quiero”.

“Caracol entendió que estaba cansado y ni siquiera le cancelaron el contrato. Solo no le renovaron y lo dejaron ir a descansar ya con su pensión. Entonces, eso lo puso muy mal a él. Y habló de todos nosotros diciendo que éramos malos compañeros, que no habíamos peleado con él”, agregó la esposa de Polilla.

Así mismo, la también actriz habló sobre Juan Ricardo Lozano, quien tampoco siguió en Sábados felices: “Con Alerta pasó algo parecido. Se comprometía con un show acá, La Luciérnaga, y se le complicaba, lógicamente no puedes atender a tantos señores al tiempo. Alguno tenía que ser sacrificado. Y muchas veces en Caracol no estaba”, relató.

En adición, la Gordita explicó que a Lozano tampoco le renovaron el contrato laboral y mencionó que es posible que hablen sobre la organización de medios para quizá buscar una apoyo o tratando de disociar algo. Sin embargo, enfatizó: “No lo hacemos. No caemos en ese juego”.

En el espacio de YouTube, la humorista aseguró que es una de las consentidas del canal, ya que, a pesar de que ella ya recibe su pensión, permanece en la empresa. “Me siguen teniendo allá por honorarios hasta que yo lo decida”.

A la vez, la samaria dijo que cada persona habla de acuerdo con sus ideales y percepciones laborales: “Cada quien habla como le va en el paseo. A mí me ha ido muy bien en mi empresa”.

Por último, calificó como un “error” referirse de la manera menos adecuada y en contra de la organización: “Creo que es un gravísimo error ponerte a hablar de la empresa si puedes dejar eso quieto y regresar de pronto en el momento que vuelvas a tocar la puerta. Yo estoy feliz. Y Sábados felices es mi familia”, acotó.

En la entrevista, la Gorda Fabiola también abordó otros temas como la orientación sexual de su hijo y sus proyectos profesionales.