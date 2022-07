Amenazan al hijo de ‘Polilla’ y la ‘Gorda’ Fabiola por su orientación sexual, ¿qué ocurrió?

Nelson Polanía el hijo de Polilla y la Gorda Fabiola, decidió hace algunos años compartir, con sus seguidores y allegados, por medio de su cuenta personal de Instagram, su orientación sexual. Luego de revelar que era gay, Nelson empezó a recibir mensajes ofensivos y despectivos, por sus declaraciones.

“Me decían mamerto, locota, utilizaban elementos religiosos. Decían que yo estaba mal”, confesó el joven. En medio de este calvario, Nelson tuvo que tomar medidas en contra de un seguidor que se tornó intenso con su acoso, su lenguaje y traspasó límites.

“Un usuario en particular empezó a insultarme, comentarme las historias, las publicaciones y yo sinceramente pensé en no hacerle caso porque pensé ‘es otro más’. Pero cuando se fue haciendo muy recurrente el tipo de insultos, ahí sí me preocupé bastante”, recordó.

El joven narró lo sucedido en el programa de Caracol Televisión La Red y mencionó que al recibir una amenaza de muerte sintió cómo el tema escaló y se salió de control.

“Hubo una amenaza de muerte en particular de ese usuario. Ahí pensé ‘la vaina se escaló’. Yo lo tomé de una manera tranquila porque estamos en un tiempo complicado electoralmente y pensé que era un comentario subido de tono, pero es gravísimo amenazar de muerte a alguien por un pensamiento distinto es muy grave”, afirmó Nelson.

Cabe mencionar, que a Nelson no solo lo molestan en redes por su orientación sexual, sino también por sus posiciones políticas e ideológicas. El joven compartió las medidas que tuvo que tomar para que este usuario dejará de molestarlo.

“En primer lugar, le restringí el acceso a mi contenido y esa medida ha ayudado bastante a regular la interacción y ese tipo de ataques. Uno no está exento a que cree otro perfil y siga en lo mismo”, indicó.

Y agregó, “cuando pasó lo de la amenaza, yo restringí a esta persona. Sentí miedo porque no entendía por qué esta persona está tan interesada en mí. Ahí dije como ‘la gente está muy loca’. Pueden matarme o herirme, por eso”.

Nelson concluyó contando que por el momento no ha pensado en tomar medidas más drásticas en contra del personaje; sin embargo, mencionó que ante otro hecho similar no se quedará con los brazos cruzados y tomará otro tipo de decisiones más trascendentales como las de orden legal.

“Yo penalmente puedo interceder y decir: esta persona, que no sé quién es, porque se esconde detrás de una máscara, está comentando todo esto y quiero interponer una denuncia y saber quién es”, relató este joven que en el pasado tuvo conflictos internos por su físico.

El hijo de los humoristas aprovechó para revelar que no le había contado nada a sus padres y que estos debían estar enterándose por medio de la transmisión del programa.

“Yo no les comenté nada de esta experiencia, se deben estar enterando por la entrevista. Ellos me enseñaron, desde que conté que era gay, que no me dejara afectar por los comentarios”, señaló.