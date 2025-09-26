Polilla sacó a la luz la última advertencia que le hizo la Gorda Fabiola; lo amenazó con halarle “las patas”

El humor colombiano perdió a una de sus figuras más queridas el 19 de septiembre de 2024, fecha que quedó marcada con tristeza en la memoria del país.

Ese día se confirmó la muerte de Fabiola, popularmente conocida como La Gorda Fabiola, humorista y actriz que durante décadas cautivó a millones de televidentes con su espontaneidad, su carisma y su inconfundible estilo.

La Gorda Fabiola hablaba seguido de la muerte | Foto: Instagram; La Gorda Fabiola

Tenía 61 años y, a lo largo de su carrera, logró consolidarse como un verdadero símbolo de la televisión nacional.

La noticia de su partida conmovió profundamente a sus seguidores, colegas y amigos. Para el público, significó despedirse de una artista que dejó una huella imborrable en la historia del humor; para su familia y, en especial, para su compañero de vida, el comediante Polilla, representó el inicio de un duelo doloroso que aún resulta difícil de asimilar.

Polilla reveló la última advertencia que le dio la Gorda Fabiola antes de morir

El pasado 19 de septiembre se cumplió un año desde que la famosa humorista falleció y a raíz de que Nelson Polanía hizo un homenaje para recordarla, han salido a la luz diferentes cosas en relación a ella.

Tanto Polilla como David Polanía (hijo de Fabiola Posada y Nelson Polanía), estuvieron como invitados en ‘Distinto pódcast’ y allí, hablaron de su esposa/madre, sobre todo de la última petición y advertencia que les hizo, justo días antes de fallecer.

En su charla, dejaron ver que de manera premonitoria, La Gorda Fabiola pidió “estar hermosa para su funeral”, y procedió a hacerse todas las cosas de belleza que con frecuencia se hacía.

“Ella se arregló, quizás para ese momento, yo lo quiero pensar así porque días antes se hizo las uñas, se arregló las extensiones, se hizo las pestañas, ella ya se estaba preparando para algo y estaba divina”, dijo su hijo.

A lo anterior, Polilla agregó que fue ella misma quien le pidió que no la fuera a mostrar sin maquillaje, o si no iba a halarle los pies.