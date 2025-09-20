Polilla se sinceró y confesó nula relación con la familia de la Gorda Fabiola: “Yo no tengo ningún vínculo”

El 19 de septiembre de 2024 quedó grabado como una de las fechas más dolorosas para el entretenimiento nacional, luego de confirmarse la muerte de La Gorda Fabiola, reconocida humorista y actriz que conquistó al público con su carisma y espontaneidad.

La noticia estremeció al país, pues la artista, símbolo de la televisión colombiana, falleció a los 61 años luego de dejar una huella imborrable en quienes disfrutaron de su talento.

Polilla recreó una fotografía junto a la Gorda Fabiola con ayuda de la inteligencia artificial. | Foto: Captura de Instagram @polilla_feliz

Su trayectoria, marcada por la capacidad de arrancar sonrisas a varias generaciones, convirtió a Fabiola en un referente del humor.

Para muchos, especialmente para su compañero de vida, el comediante Polilla, su partida no solo marcó el final de una era de risas, sino también el comienzo de un duelo personal que ha tenido un difícil consuelo.

Polilla habló de la relación que lleva con la familia de la Gorda Fabiola

Recientemente, en una entrevista con Vea, el reconocido humorista habló de su gran amor y de la cercanía que tiene con Alejandra y Juan Sebastián, los otros hijos de Fabiola, además de David.

Luego de que la gran comediante falleciera, se vio que Polilla tuvo un acercamiento con estas dos personas. Sin embargo, esto no prosperó y fue él mismo quien confirmó que no existe una relación más allá.

El humorista no aguantó las lágrimas a la hora de recordar a su esposa. | Foto: Captura de video: Día a Día

Nelson Polanía dejó claro que acercamiento como tal no hay: “Hoy día, yo no tengo ningún vínculo con su familia, ni tampoco tengo rencores, ni odio, ni nada de esas cosas. Simplemente, cada uno está viviendo su proceso diferente. Yo vivo el mío, con mi hijo, mi familia, mis amigos y con las personas que siempre me han querido. Yo les deseo lo mejor y que ojalá estén pasando unos días bien”, dijo el humorista.

Además de esto, Polilla fue sincero al mencionar que no piensa y jamás ha pensado en forzar un vínculo que desde el inicio no se dio naturalmente.

“De ahí a tener una relación y crear un vínculo familiar, no existe una posibilidad, ni lo quiero buscar. Simplemente, cada uno está viviendo su vida como más le parece”, añadió.

Meses antes de morir, la Gorda Fabiola concedió una entrevista a Tropicana, y allí habló de cómo la afectaba profundamente el distanciamiento entre sus dos familias.