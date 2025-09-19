El 19 de septiembre del 2024, la vida de la familia Polanía Posada cambió para siempre, pues debido a una bacteria que afectó su cuerpo, la Gorda Fabiola, una de las humoristas más queridas de Colombia, falleció y dejó una herida muy grande entre los millones de personas.

“La muerte de mi mamá fue sorpresa, nadie se la esperaba, ella estaba muy bien, no la mató el corazón, no la mató la diabetes (...) Empezó a decaerse muchísimo, hasta que decidimos ir a la clínica, los médicos no daban con el chiste, luego encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica eso se la llevara”, aclaró su hijo Juan Sebastián en entrevista con Mr. Per Latinoamérica.

Comediantes de 'Sánados Felices'. | Foto: Instagram: Gorda Fabiola

Al cumplirse un año de su partida, David Polanía, el hijo que tuvo con Polilla, también comediante de Sábados Felices, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y expuso tiernas palabras para la mujer que le dio la vida:

“Un 19 de septiembre de 2024 a las 10:49 AM tu corazón dejó de latir, mamita. En ese cubículo estuviste rodeada de tu familia amada, quienes expresamos gratitud y amor durante tus 61 años de vida; una de tus canciones favoritas, Me Gustas de Mickey Taveras, dedicada en tantas veladas por mi papá, fue la última melodía que escuchaste en vida", escribió.

Manifestó que pese al tiempo, ha sido muy difícil aceptar su ausencia, pues era una de las figuras más importantes de su día a día y, a lo largo de su vida estuvo se mostró presente y en apoyo de cada una de sus decisiones.

“Me es imposible asimilar que desde ese fatídico momento, 365 días han pasado. Un año que he llamado “de primeras veces” donde aprendo día a día a familiarizarme con tu ausencia física, agradecer tus lecciones de 24 años y ver la vida con ojos diferentes. Muchas “primeras veces” han llegado en momentos de llanto, euforia, soledad y compañía.Muchas cosas en mi vida han pasado desde que ya no estás”.

Contó que se hizo un tatuaje en su honor y se puso al tanto de varias actividades que eran del gusto de la comediante, además de identificarse con muchos de sus pensamientos.

“Pude plasmar tu escritura en mi piel, pude servir para otros desde el sector privado, me aventuré al otro lado del mundo para cumplir uno de tus sueños, me reconocí en ti y estoy saliendo adelante pese a todo. Básicamente, soy otro desde que ya no estás, más maduro, pero con el mismo amor y humor heredado de ti. La vida avanza a pasos agigantados, pero se ralentiza en los momentos donde te siento, recuerdo y sueño”.