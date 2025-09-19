Suscribirse

Hijo de la Gorda Fabiola publicó doloroso mensaje tras un año de su muerte: “Sin olvidarte”

David Polanía se pronunció en sus redes sociales y se sinceró sobre el duelo.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 10:59 p. m.
La Gorda Fabiola
El hijo de los comediantes de Sábados Felices compartió emotivas palabras. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El 19 de septiembre del 2024, la vida de la familia Polanía Posada cambió para siempre, pues debido a una bacteria que afectó su cuerpo, la Gorda Fabiola, una de las humoristas más queridas de Colombia, falleció y dejó una herida muy grande entre los millones de personas.

“La muerte de mi mamá fue sorpresa, nadie se la esperaba, ella estaba muy bien, no la mató el corazón, no la mató la diabetes (...) Empezó a decaerse muchísimo, hasta que decidimos ir a la clínica, los médicos no daban con el chiste, luego encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica eso se la llevara”, aclaró su hijo Juan Sebastián en entrevista con Mr. Per Latinoamérica.

Esto fue lo que le dijeron los hijos de la Gorda Fabiola a Polilla.
Comediantes de 'Sánados Felices'. | Foto: Instagram: Gorda Fabiola

Al cumplirse un año de su partida, David Polanía, el hijo que tuvo con Polilla, también comediante de Sábados Felices, se pronunció por medio de su cuenta de Instagram y expuso tiernas palabras para la mujer que le dio la vida:

“Un 19 de septiembre de 2024 a las 10:49 AM tu corazón dejó de latir, mamita. En ese cubículo estuviste rodeada de tu familia amada, quienes expresamos gratitud y amor durante tus 61 años de vida; una de tus canciones favoritas, Me Gustas de Mickey Taveras, dedicada en tantas veladas por mi papá, fue la última melodía que escuchaste en vida", escribió.

Contexto: Polilla creó una nueva fotografía con la Gorda Fabiola gracias a la IA y conmovió a sus seguidores: “El resultado me encantó”

Manifestó que pese al tiempo, ha sido muy difícil aceptar su ausencia, pues era una de las figuras más importantes de su día a día y, a lo largo de su vida estuvo se mostró presente y en apoyo de cada una de sus decisiones.

“Me es imposible asimilar que desde ese fatídico momento, 365 días han pasado. Un año que he llamado “de primeras veces” donde aprendo día a día a familiarizarme con tu ausencia física, agradecer tus lecciones de 24 años y ver la vida con ojos diferentes. Muchas “primeras veces” han llegado en momentos de llanto, euforia, soledad y compañía.Muchas cosas en mi vida han pasado desde que ya no estás”.

Contó que se hizo un tatuaje en su honor y se puso al tanto de varias actividades que eran del gusto de la comediante, además de identificarse con muchos de sus pensamientos.

“Pude plasmar tu escritura en mi piel, pude servir para otros desde el sector privado, me aventuré al otro lado del mundo para cumplir uno de tus sueños, me reconocí en ti y estoy saliendo adelante pese a todo. Básicamente, soy otro desde que ya no estás, más maduro, pero con el mismo amor y humor heredado de ti. La vida avanza a pasos agigantados, pero se ralentiza en los momentos donde te siento, recuerdo y sueño”.

Contexto: Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

Terminó afirmando: “Solo tú causas esta magia en mi rutina. No sé lo que la vida depare, pero sé que será algo bonito. Por ahora, seguiré viviendo intensamente, a mi manera, pero sin olvidarte nunca. Te amo y extraño mucho”.

