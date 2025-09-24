Suscribirse

Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

La amiga cercana a la Gorda Fabiola se sinceró a detalle sobre lo que sintió.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 1:35 p. m.
La Gorda Fabiola hablaba seguido de la muerte
La Gorda Fabiola hablaba seguido de la muerte | Foto: Instagram; La Gorda Fabiola

La partida de La Gorda Fabiola representó uno de los momentos más dolorosos para la farándula colombiana y, en especial, para el mundo del humor.

Su muerte, ocasionada por una complicación en su salud, dejó un profundo vacío en su esposo, el también comediante Polilla, en sus hijos y en miles de seguidores que celebraban su talento.

La noticia conmocionó al país entero, pues la artista no solo era reconocida por su carisma y su capacidad para hacer reír, sino también por la cercanía y el cariño que transmitía.

El humorista no aguantó las lágrimas a la hora de recordar a su esposa.
El humorista no aguantó las lágrimas a la hora de recordar a su esposa. | Foto: Captura de video: Día a Día

Su legado continúa vivo en la memoria colectiva, y al cumplirse un año de su fallecimiento, sus fanáticos la siguen recordando con gratitud y nostalgia.

Con el objetivo de rendirle homenaje y mantener vivo su recuerdo, Polilla organizó un evento especial en la misma fecha en la que su vida cambió de manera irreversible.

Allí, familiares, amigos y admiradores se unieron para celebrar la huella que dejó la humorista.

Contexto: Polilla creó una nueva fotografía con la Gorda Fabiola gracias a la IA y conmovió a sus seguidores: “El resultado me encantó”

Amiga de la Gorda Fabiola experimentó momento sobrenatural en homenaje por un año de fallecida

Durante la conmemoración, una de las amigas más cercanas de La Gorda Fabiola, Gladys Acevedo, compartió unas sentidas palabras y reveló que, en medio de la ceremonia, experimentó una sensación que describió como algo sobrenatural, un instante que, según dijo, reforzó la idea de que la artista aún sigue presente de alguna manera.

Todo lo que experimentó, la mujer se lo comentó al presentador el ‘Gordo’ Ariel, de La Corona TV. Según ella, en el momento sintió que en su cuerpo tenía una corriente de aire, pero totalmente distinta, pues este viento traía calma, paz y una inconmesurable alegría.

“La Gorda Fabiola era luz, alegría y humor. No me sorprende que incluso desde otro plano siga encontrando la manera de hacernos sentir su energía”, dijo la amiga de la fallecido humorista.

En este homenaje se buscó también recordar que para muchos de los presentes, la humorista siempre estará presente en los corazones de muchos.

Contexto: Polilla se sinceró y confesó nula relación con la familia de la Gorda Fabiola: “Yo no tengo ningún vínculo”

Mensaje de David Polanía, hijo de la Gorda Fabiola, a un año de la muerte de su mamá

A través de sus redes sociales, David encontró la forma de rendirle a su mamá un homenaje más personal dejando ver sus sentimientos y pensamientos por ella.

“La muerte de mi mamá fue sorpresa, nadie se la esperaba, ella estaba muy bien, no la mató el corazón, no la mató la diabetes (...) Empezó a decaerse muchísimo, hasta que decidimos ir a la clínica, los médicos no daban con el chiste, luego encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica eso se la llevara”, aclaró su hijo Juan Sebastián en entrevista con Mr. Per Latinoamérica.

Además, mencionó: “Un 19 de septiembre de 2024 a las 10:49 AM tu corazón dejó de latir, mamita. En ese cubículo estuviste rodeada de tu familia amada, quienes expresamos gratitud y amor durante tus 61 años de vida; una de tus canciones favoritas, Me Gustas de Mickey Taveras, dedicada en tantas veladas por mi papá, fue la última melodía que escuchaste en vida", escribió.

3. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: "No me sorprende"

