“¡Estoy mamada y vayan coman m..!”: Gorda Fabiola responde a quienes roban utilizando su nombre

Fabiola Emilia Posada Pinedo, mejor conocida en el mudo del entretenimiento como La Gorda Fabiola, humorista del icónico programa de televisión colombiana Sábados Felices, recientemente dio a conocer su agotamiento por tener que desmentir a compañías que promocionan productos “milagrosos” para bajar de peso, utilizando su nombre.

La Gorda Fabiola hizo un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde se mostró cansada e hizo énfasis en que ella no era imagen de alguna marca, y que tampoco usaba ningún tipo de producto mágico que hiciera o provocara una rápida pérdida de peso.

La comediante y actriz expresó en el video: “Qué hartera tener que estar grabando estos videos para hacer aclaraciones y que no se dejen estafar. Estoy mamada y vayan coman mie… todas esas personas que publican que yo adelgacé por las gotitas mágicas, por las vitaminas mágicas, por la malteada mágica, ¡no!”.

Además, destacó en medio de su airado relato que: “Yo me adelgacé por una cirugía bariátrica porque era diabética y solo así entraba en cintura. Me la hizo el doctor Andrés Ospina, a quien ponen como nutricionista en una de las publicaciones. Y todavía me da más piedra que me paren en la calle y me digan: ‘Ay, yo encargué sus gotitas, me llegan mañana y me cobraron 170.000 pesos en Mercado Libre’”.

“No se dejen robar… ay, coman mie**a… todos los que siguen publicando esas vainas, qué piedra”. En el video sí se le ve bastante molesta, y es apenas lógico, porque no es nada agradable que otros se lucren usando su nombre y, además, engañando a personas inocentes que creen en ―lo que en Colombia se llama― engatusadores.

Cabe decir que en 2019 la ´Gordita´ vivió un suceso similar, pero en esa ocasión se trataba de unas pastillas, pero como lo dijo en este video y ha hablado en diferentes medios de comunicación y entrevistas, ella no utilizó ese tipo de medicinas para bajar de peso.

En el caption del corto y la aclaración, Fabiola escribió que esa situación no era algo nuevo, pues en repetidas ocasiones había tenido que desmentir a estafadores que se aprovechan del deseo de las personas que buscan perder peso rápidamente.

“Esto ya había pasado antes, y no sé cómo insisten los estafadores para que caigan más personas en mentiras. Han dicho incluso que me han demandado ellos a mí por no reconocer la «magia de sus productos», pero me duele cada persona que se me acerca y ha sido estafada. ¡No caigan en sus mentiras, mi proceso no fue con esas marcas ‘milagrosas’”.

En la publicación, la humorista y esposa del también actor y comediante, Nelson Polanía, Polilla, Fabiola alcanzó en menos de 24 horas 12.349 likes y recibió comentarios como: ”Desafortunadamente así actúan muchas personas Fabiola. Gracias por aclarar el tema para que no sigan engañando más personas”; “Estabas demorada para salir hacer esa aclaración en esos términos, mi celular me manda 129 notificaciones al día de tus ‘gotitas’”.

“Es totalmente cierto y ojalá todos los artistas que saben que utilizan su nombre para esas propagandas salieran a decir que es mentira. Las personas se ilusionan pensando que es cierto y caen en el engaño”, entre otros.

Hasta el momento, ninguna plataforma o marca se ha pronunciado al respecto.