La Gorda Fabiola y Charrito Negro revelan que padecen la misma enfermedad, ¿cuál?

La salud es un tema que compromete a las personas a empezar con un nuevo estilo de vida. Figuras públicas de la televisión y la música en Colombia como Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola, y Johan Gabriel González, más conocido como Charrito Negro, tienen una afección en común que los está consumiendo.

Por medio de una entrevista en el programa de entretenimiento La red de Caracol Televisión, tres personajes públicos hablaron sobre la diabetes, enfermedad que se produce por los altos niveles de azúcar en la sangre y suele ser experimentada por las personas mayores.

En efecto, cada celebridad tuvo su momento para intervenir y concientizar acerca de los serios problemas que genera esta condición.

Para el cantante de música popular y despecho Charrito Negro, la diabetes es muy peligrosa. Saber que la padecía fue una noticia que le cambió la vida: “Es una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me saqué un examen médico, el doctor me dijo que no tenía buenas noticias. Me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me acabó. A mí me gustaba tomar gaseosas, jugos y abusé de los dulces”, dijo el intérprete de ´Fue un error´.

La diabetes suele aparecer por el consumo de alimentos que, en su composición, contienen altas cantidades de azúcar. El portal web Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina, explica que puede generar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e incluso la necesidad de amputar un miembro.

De acuerdo con un boletín de prensa del Ministerio de Salud, en Colombia, tres de cada 100 personas tienen diabetes y una de ellas es la reconocida humorista Fabiola Posada. La mujer de 58 años, que les ha sacado miles de sonrisas a los colombianos, también compartió su experiencia al conocer, hace más de una década, que la diabetes llegó a su vida y, en esencia, a la salud de su organismo.

“Es una enfermedad emotiva, que un susto, una tristeza o una descompensación te dispara el azúcar. Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y empecé a ver borroso”, aseguró La Gorda Fabiola en conversación con La red.

El portal de la Biblioteca Nacional de Medicina consigna que, efectivamente, los síntomas de la diabetes son varios: aumento de la sed y de las ganas de orinar, fatiga, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso y entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies son los más comunes.

De igual manera, a la dupla de artistas se le suma el actor Jairo Soto. Su experiencia con la diabetes lo llevó a pensar que moriría: “Ella te mata lentamente -la diabetes-, recorre tu cuerpo debilitándote todo, los ojos, las piernas, y te va matando hasta que un día, que ya no hay nada que hacer, te van amputando”, compartió el también director y libretista de formatos de televisión.

Además, para generar conciencia, Soto reflexionó a través de la pantalla que casi fallece: “Me hicieron el examen, llegué a la casa y me llamaron para que me fuera urgente al hospital. El señor me dijo que estaba al borde de la muerte por la diabetes. Siempre consulten al médico y estén pendientes del organismo para no tener sorpresas y que le digan que tiene pocos días de vida”, recomendó el actor.

La diabetes es una enfermedad que devenga cuidado y prevención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2019 la diabetes fue la novena causa más importante de muerte: según los cálculos, 1,5 millones de defunciones fueron consecuencia directa de esta afección.

La alimentación saludable, el ejercicio físico regular, el mantenimiento de un peso normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición, señala el organismo internacional.