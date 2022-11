“Me da plata”: Yina Calderón está feliz facturando con su polémico video

La controversial influencer y Dj Yina Calderón ha estado en medio de una gran polémica desde hace una semana y todo por cuenta de su nueva canción, un cover del famoso vallenato “Como duele el frío”, que ella convirtió en guaracha y al que le hizo un video que como ella misma dice, nada tiene que ver, pero que sí ha dado de qué hablar por su estética abyecta y burda.

Desde el intérprete original de la canción, hasta personalidades de la farándula nacional han tenido que ver con el cover de Yina, dejando claro que más que talento y composición, el sencillo es una pieza de esas que se vuelven famosas por simple revuelo, sin demeritar el trabajo de la empresaria y su equipo de productores, estilistas, camarógrafos y modelos, entre las que están sus hermanas, quienes posaron de forma muy provocativa en dicho clip.

“¿Saben?, yo normalmente no admiro a nadie. Yo me he vuelto admiradora de mis hermanas, las veía riéndose ayer mientras veían el video y viendo todo lo que les escriben feo…vainas como: ‘Viejas con celulitis, viejas gordas, mire ese ra%$ como lo tiene… Ellas lo mostraban y se reían y yo decía: ‘Parce, admiro a mis hermanas, qué capacidad y qué personalidad para que no les importe todas esas críticas’. Hay gente, bebés, que se deprime superfeo, que les escriben algo malo y se tiran a la depresión. Pero yo pensaba: ‘Mis hermanas son muy fuertes’ y obvio yo ya estoy acostumbrada, pero no pensé que ellas fueran tan fuertes…nos han dado como rata en valde (risas)”, dijo Yina en un en vivo en una de sus cuentas de Instagram hablando del último suceso de su carrera profesional.

En dicho video streaming Yina también se sinceró sobre su canción, de la que ella se siente orgullosa y cuyas críticas no le han afectado, pues eso es precisamente lo que ella necesita, que sea por gusto o disgusto, el video tenga reproducciones, pues son estas las que le facturan mucha plata de cuenta de la red social YouTube.

De hecho, el video del cover de “Como duele el frío” de Yina ya acumula más de 1.4 millones de reproducciones y después de haber pasado el millón, ya empieza a generar dividendos para la artista, lo que la tiene dichosa, pues dice que con ese dinero se podría comprar otro vehículo o incluso irse de vacaciones.

“A mí me da plata el hecho de que la canción tenga más de un millón de reproducciones, y con eso tal vez me pueda comprar otro carro o me pueda ir a conocer un país nuevo. A mi las reproducciones y el hecho que la gente esté hablando del tema, sea bueno o sea malo, me genera y me da”, expresó la empresaria de las fajas, dejándose ver sin ningún filtro ni maquillaje de por medio, pues ella siempre ha defendido que no le importa lo que piensen de ella, porque lo único que le interesa es que su novio la ame tal cual es.

En cuanto a por qué decidió mostrarse a sí misma, junto a sus hermanas y un amigo, como si fueran trabajadoras sexuales en el clip del cover, Yina declaró que todo se debió a una idea random que tenía, pues tampoco era su objetivo conectar dicho video con el contenido de la canción.

“Nada, nada… Yo dije, ‘es un grupo de mujeres que se dedican a la actividad sexual en la zona de tolerancia, se están tomando unos cariñosos, porque literal fue cariñoso lo que tomamos, y están cantando una canción’, ya. Yo no le vi problema ¿Me entienden? O sea, yo dije, ‘vea, hagámoslo así y ya. Cojan la cámara y graben. O sea, a lo ‘machu-pichu’”, declaró Yina.