Empresario le responde a Epa Colombia con graves acusaciones de fraude

Epa Colombia ha casado peleas con medio país, desde influencers con los que en algún momento fue íntima, hasta con su exmanager, el empresario Alexander Urrea, quien acaba de responderle a la “reina de las keratinas” con una seguidilla de historias donde no la baja de mentirosa, incumplida y cobarde.

Todo empezó porque Epa Colombia habría promocionado un concurso en septiembre, donde los inscritos se iban a ganar una cantidad de dinero considerable y muchos seguidores de las redes de Epa Colombia, quien a la final no salió con nada, se perdió, dejó el performance incompleto y no hubo ni premio ni seguidores para ninguno de los postulados.

Ese embrollo dejó a Urrea en el medio de todo y ha tenido que lidiarlo hasta los últimos días, en los que Epa se atrevió a decir que las deudas que ella tenía eran por cuenta del empresario y no por ella, quien se supone sí maneja bien el dinero, sin embargo, con lo que no contaba Daneidy era que el empresario, cabeza de la empresa Empire House, iba a hablar y con pruebas iba a desenmascarar a la “reina de las keratinas”.

En su primer historia tilda a Epa Colombia de “mitómana” y hasta menciona a otras influencers y actrices que han compartido con Barrera, en las que cayó el nombre de Lina Tejeiro. “Primero que se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, que seas una persona bipolar no es mi culpa, por algo muchas de las que decían ser tus amigas no quieren ni saber de ti o que lo diga Marcela Reyes, La Jesuu o la Valdiri”, se lee en la primer imagen.

Luego Urrea se despacha contando cada una de las embarradas y fraudes que Epa habría cometido, que al son de hoy no han tenido solución por parte de la empresaria. “¿Dónde están las joyas que le ibas a regalar a Lina Tejeiro en sus cumpleaños? ¿Dónde quedaron los $ 20 millones de regalo al matrimonio de la Valdiri o todas las cosas que prometes por hablar y nuca cumples? O mejor, el dinero del sorteo del 20 de septiembre que se te pagó a tu cuenta los cupos y que nunca diste respuesta a las personas que confiaron en ti para subir de seguidores. Como Fari Pineda que a mí me tocó devolverle el dinero, ya que usted solo bloqueó y se perdió y me dejó embalado como siempre lo haces”, añadió el empresario.

Una de las deudas más grandes que tendría Epa Colombia sería con el famoso WestCol, con quien habría pactado un encuentro en los streaming que hace el paisa, ahora novio de Aída Victoria Merlano, y luego de estar con él no le habría pagado lo pactado. “Con WestCOL cuando grabamos con Mav en Bogotá tú misma dijiste que sí y aceptaste el stream con él. Sabías cuánto debías pagar o te recuerdo conversaciones y audios. Me cansé de decirte págale a WestCOL y decías ‘No ese chino está muy caro’ después de haber ido donde él”, agregó Urrea.

A partir de ahí todo son pruebas de que el empresario ha tenido que apagar todos los incendios que arma la influencer, quien no solo se digna a evadir sus responsabilidades, sino también a seguir mintiendo y tratando de apaciguar las cosas con más marañas raras.

“Que te declararan la persona más influyente de Colombia lo hice yo. Por algo te querías tatuar mi nombre y decías que te cambié la vida o te muestro todos tus audios. ¿Por qué jugué a ser tu manager? Si tú fuiste la que me lo pediste en dos ocasiones que lo fuera. Hasta los premios que te ‘ganas’ son falsos y comprados. ¿Te recuerdo cuánto pagué yo por los premios a la Empresaria del Año’?”, es otra de las afirmaciones del empresario, que aún no han tenido respuesta por parte de Barrera, quien desapareció de las redes sociales desde Halloween.