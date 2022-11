Video | Epa Colombia aclaró si terminó su relación con Karol Samantha

Daneidy Barrera Rojas, conocida en los medios como Epa Colombia, despertó toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales con una inesperada serie de contenidos en los cuales presumía los cambios que tuvo su vida. La influencer dejó a la vista los lujos que se daba, las adquisiciones que hacía y las nuevas personas que rodeaban su entorno personal y laboral.

La empresaria de queratinas se mostró emocionada con una nueva oportunidad en el amor, reflejando el noviazgo que consolidó con Karol Samantha, una mujer que siempre había sido su amiga y excompañera del colegio. La influencer no ocultó la felicidad que sentía, plasmando lo enamorada que estaba a través de las plataformas digitales.

Pese a que este amor fue protagonista de diversas publicaciones en la cuenta oficial de Instagram de la polémica creadora de contenido, varios usuarios de estos escenarios comenzaron a especular que posiblemente todo el noviazgo llegó a su fin y ambas habrían tomado caminos distintos. Aunque ninguna se había referido al asunto, los rumores quedaron atrás con un video en el que se aclaró el tema.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil, Epa Colombia realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde se le midió a sincerarse y revelar si su relación terminó o no. La colombiana respondió a través de un video, el cual sirvió como prueba para demostrar que todavía sigue junto a Karol Samantha.

“¿Terminaste con karol?”, preguntó alguien en la casilla de interrogantes.

“Amiga, si vieras, Karol me terminó”, dijo Daneidy mientras enfocaba a su novia en el baño del lugar donde se estaban quedando. Allí también aclaró y ambas puntualizaron: “Amor, ¿nosotros terminamos? No, así sea lo que todo el mundo quisiera”.

La pareja se estaba arreglando en aquella habitación, mostrando que siguen bastante unidas. Epa Colombia indicó que llevaban un año juntas y seguiría de esta forma.

¿Epa Colombia confirmó infidelidad?

En medio de estos gestos de cariño que suele demostrarle a su novia en su cuenta oficial de Instagram, un detalle habría encendido las alarmas de los curiosos y chismosos, quienes aseguraron tener las pruebas que comprobarían que Epa Colombia sí le fue infiel a Diana Celis con su actual pareja.

De acuerdo con lo que se observó en un post realizado por la cuenta Rechismes, capturas de pantalla de las publicaciones que hizo la empresaria serían pieza fundamental para corroborar que la futbolista tenía razón con las pullas que lanzó en el pasado sobre los “cachos” que le pusieron.

En un carrete de fotos, el perfil enfocado en chismes de la farándula aprovechó para mostrar que Epa Colombia estaba celebrando “un año” de relación con Karol Samantha, por lo que la infidelidad saldría a la luz con fechas exactas.

Rechismes señaló que si las cuentas se hacían desde noviembre, la creadora de contenido ya habría iniciado su romance con la mujer cuando aún estaba en su relación con la futbolista colombiana.

Según se reveló en el post, durante fechas especiales como Navidad y el cumpleaños de Celis, la empresaria de queratinas se mostró cariñosa y enamorada, demostrando el cariño y agradecimiento que sentía por ella ante el acompañamiento y amor que le dio por tantos años.

“Feliz cumpleaños, eres una mujer increíble. Me duele verte en muletas, pero qué más hago si trato de darte lo mejor. Vamos de nuevo a recuperarnos, la última es la vencida”, escribió en una de las publicaciones, haciendo énfasis en un posible momento crudo que afrontó su noviazgo.

“Me haces tan feliz, de seguro que mi hijo se parecerá a ti. No sabes cuánto ahorré, mi amor, gracias por estar conmigo cuando no tenía nada. Merecías estar cuando lo tenga todo. Me cambiaste la vida”, expresó en imágenes de final de 2021, cuando aún estaban juntas y disfrutando de este vínculo que construyeron.

Lo que despertó reacciones en los curiosos fue una historia que subió Daneidy Barrera a su cuenta de Instagram, donde aparecía posando con un oso gigante y un detalle que le habría dado su novia. Lo que causó revuelo fue el texto que acompañó la postal, pues enfatizaba en el aniversario que cumplían de construir esta unión, aparentemente.

“Un año junto a ti, mi amor”, escribió la colombiana.