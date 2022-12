Video: de machista fue catalogado comentario de La Liendra sobre ropa de las mujeres en Qatar

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, es uno de los influenciadores colombianos que más suele ser mencionado en redes sociales y diferentes portales de entretenimiento, además de ser uno de los que más polémica y controversia genera entre el público de estos escenarios, quedando en el centro de diversas noticias.

En la actualidad, el creador de contenido está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues por primera vez está disfrutando de una Copa del Mundo en vivo y en directo. Hace algunas semanas anunció esta noticia por su perfil oficial de Instagram y también reveló que estaba trabajando en esta meta desde hace rato; ahorrando por dos años y acumulando una cifra considerable para ir a Qatar.

Pues bien, luego de protagonizar disputas con otros turistas, comentar sobre los escenarios, el país y la cultura, ahora aprovechó las redes para mostrarle a sus seguidores que está en busca de un burka para su novia, la también creadora de contenido Dani Duke.

“Voy a ve si le llevo una de estas a mi novia, ver si algún día salimos así. (...) Yo quiero una que le tape también los ojos. ¿No tiene unas que tape todo el rostro? Esa está muy descubierta… yo quiero salir con mi novia para que no la pueda ver nadie”, dijo La Liendra en uno de sus videos.

Incluso, en ese mismo instante, una mujer pasó caminando por la calle con su vestimenta, muy común en Qatar, cuando de repente el influenciador dijo: “Así y eso que esa está muy descubierta porque le puedo ver los dedos de los pies. No señora”.

Lo que La Liendra nunca imaginó, de su comentario en broma, es que fuera bastante criticado en las redes y rápidamente se convirtió en tendencia, generando repudio por haberse burlado de las mujeres y su cultura asiática. Incluso, el periodista de DirecTV, Adrián Magnoli, lo recriminó públicamente.

En países como Qatar, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola sus derechos humanos. Sin embargo, en el Oriente Medio justifican esta regla basados en la libertad de culto.

Desde hace pocos días, el colombiano emprendió esta aventura. Pese a que dio algunas declaraciones sobre cómo fue su llegada al evento deportivo, en una oportunidad, el paisa aprovechó para compartir un inesperado video en el que quería confirmar y desmentir algunos mitos existentes sobre esta cultura.

El joven influencer no dudó en utilizar su perfil y aclarar varios comentarios que rondaban en los medios occidentales. La Liendra se centró en varias preguntas existentes como por ejemplo si las mujeres podían o no andar por la calle con ciertas vestimentas.

“En estos dos días que he estado en Qatar he visto mujeres vestidas de diferente forma: unas con jeans, unas con faldas, unas que no más se dejan ver sus ojos y otras que se tapan absolutamente toda la cara”, dijo el instagrammer en el post.

Adicional a esto, el paisa aprovechó y confirmó que casi las mujeres no están detrás del volante de los carros, por lo que registró una serie de vehículos en los que se detalla que los hombres son quienes más conducen en aquel territorio. En su análisis, el colombiano solo captó a una mujer conduciendo una camioneta por una de las grandes vías.

De igual manera, el influencer mostró el proceso que llevó a cabo para conseguir bebidas alcohólicas en esta zona, demostrando que no venden ni comercializan, tal y como se informó desde el inicio de la Copa del Mundo.

Al finalizar el post, La Liendra mostró que los animales callejeros abundan por el lugar donde se queda, registrando que esto solo era un mito y era mentira lo de la escases.