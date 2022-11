La Liendra compartió cómo le ha ido en Qatar y sus primeras impresiones

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, es uno de los influenciadores colombianos que más suele ser mencionado en las redes sociales y diferentes portales de entretenimiento.

Si bien, el joven tiene una gran cantidad de detractores, a su vez cuenta con una gran comunidad de seguidores en las redes sociales, donde suma más de seis millones. Y es que el influencer se ha convertido para muchos internautas en un ejemplo a seguir, debido a todo lo que ha logrado, pese a vivir en condiciones de escasez durante varios años.

En estos momentos, La Liendra está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues por primera vez está disfrutando de una Copa del Mundo en vivo y en directo. Hace algunas semanas anunció esta noticia y también reveló que estaba trabajando en esta meta desde hace rato; ahorró por dos años y la suma que logró acumular fue significativa para ir a Qatar. El colombiano emprendió esta aventura hace poco y a través de su Instagram anunció que ya se encontraba en territorio qatarí.

“Sí, señores. Ya nos encontramos en Qatar. En estos momentos voy a salir del hotel donde me estoy quedando. (...) Bueno Liendritas, ¿Cuál es mi opinión de Qatar después de salir por primera vez a la calle? Lo primero es que esto queda muy lejos de la casa. ¿Clima? Bien, me siento demasiado bien, ni frío, ni calor, estable. Analizando, sí veo mucho hombre afuera, no veo ni una mujer, eso es algo que quiero empezar como a ver”, señaló el creador de contenido, quien más adelante se retractó y manifestó que ya había más mujeres en la calle.

Asimismo, tras varios minutos en la calle, manifestó sentirse “como en casa”. Yo personalmente me siento como en casa, clima normal, carros muy similares a los de Colombia, las personas también están muy vestidas similarmente, vamos a probar la comida”.

Aunque la dicha duró poco, pues en otras historias, el creador de contenido, antes de entrar al estadio, tuvo un percance. La Liendra siempre ha dejado en evidencia que es un gran seguidor de Cristiano Ronaldo, por lo que estuvo a punto de perderse el debut del futbolista portugués en el Mundial de Qatar.

En medio de su emoción por ver al jugador de Portugal, La Liendra olvidó su celular en el carro en el que se transportó desde el hotel hasta el estadio. “Parce, ¿yo por qué soy tan chavo? Dejé el hijue**** celular en el Uber. No, se me quedó, ¿qué vamos a hacer? Ojalá lo encontremos. Lo malo es que, ¿el celular o el partido? No, los dos. Vamos a encontrar al Uber y nos vamos corriendo. Ando con dos celulares: con el que grabo y con el otro. ¡Esto es increíble!”, dijo a través de sus historias de Instagram.

El joven, de 22 años, estaba muy preocupado porque cabía la posibilidad de que se perdiera el encuentro, y es que mostró que los demás asistentes estaban afanados por entrar al recinto deportivo. “Llámenme la Liendra del 8. ¿Por qué me tiene que pasar esto?″, dijo mientras caminaba en busca del carro donde estaba su celular.

Gracias a que La Liendra tenía dos celulares, pudo ver la localización del otro, por lo que pudo ubicar con facilidad el vehículo. “Tiene que estar en el trancón. ¡Vamos a buscarlo!”, señaló el colombiano, quien se encontraba en compañía de un amigo.

Finalmente, después de varios minutos en busca del automóvil, por fin, el influencer pudo recuperar el dispositivo móvil y también pudo ver el debut de Cristiano Ronaldo. “Esto solo me pasa a mí, a una hora del partido”.