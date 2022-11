La Liendra responde a las críticas sobre su viaje al Mundial de Qatar

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, es uno de los influenciadores colombianos que más suele ser mencionado en las redes sociales y diferentes portales de entretenimiento. Hace poco, el creador de contenido reveló que anhela terminar sus estudios de colegio y ahora su nombre volvió a relucir al dar a conocer que ahorró por dos años y la suma que logró acumular fue significativa, además que este dinero lo utilizará para ir al Mundial Qatar 2022.

Con más de seis millones de seguidores en Instagram, el joven quindiano es un ejemplo para muchos, ya que es uno de los influencers que ha logrado sobresalir por su humor y acciones sociales. Por eso, para cumplir una de las líneas de su lista de deseos, La Liendra por fin abrió una alcancía en la que fue incorporando billetes y monedas de diferentes denominaciones con la meta de aportar en los altos gastos que representa ir al importante evento deportivo de fútbol.

Si bien es cierto que no solo usará lo que acumuló mes tras mes, el creador de contenido mencionó que, al menos, lo que sacó de la alcancía es la tercera parte para cumplir su sueño.

“Rompí una alcancía que llené durante dos años con dinero de vueltas o menuda que me sobraba y este fue el resultado... una buena ‘money’ (dinero) que nos sirve para ajustar pal Mundial”, escribió el joven en su perfil oficial de Instagram.

En varias oportunidades, La Liendra ha sido enfático en decir que uno de los gustos o pasiones que tiene en la vida es el fútbol. Incluso, detalló que admira al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, razón por la que en una de las publicaciones aparece el joven con una camiseta que tiene el número (7) del famoso jugador.

Sin embargo, como suele pasar en redes, los cibernautas expresaron que hasta no ver a La Liendra en uno de los partidos del Mundial Qatar, las posibilidades de su visita al país de Oriente Medio siguen en duda.

La Liendra habla de su viaje a Qatar

Tras la polémica sobre varios artistas que se han pronunciado y han dicho que no se presentarán en el Mundial de Qatar 2022, el joven influencer dio su punto de vista, ya que planea asistir al evento deportivo.

La Liendra, a través de sus historias en Instagram, dijo: “Quieren que nosotros acabemos de no ir al Mundial, quieren que los artistas no vayan, pero de qué sirve que nos pongamos en contra y no vayamos si las grandes directivas no hacen nada. Allá es donde deberían estar apuntando ustedes y no a los artistas y a los que vamos a ir al Mundial”.

Añadió también: “Sigue el Mundial y empieza en tres días gústele a usted o no le guste. Yo no voy a montarme en una moda que no va a funcionar, yo prefiero ser sincero, a mí me gusta el fútbol, soy doliente de lo que pasó, pero el fútbol no tiene la culpa de eso”.

El joven siguió con su video y se refirió a la participación del cantante Maluma en el evento. Cabe resaltar que artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung-Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido estaban en la lista principal para la inauguración.

Sin embargo, la participación de Shakira sigue siendo una incógnita. Las últimas informaciones extraoficiales hablan de que la colombiana habría cancelado su cuarta aparición en el magno evento de fútbol tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Se rumorea que la artista barranquillera estaba planeada para compartir escenario con la banda surcoreana BTS, J Balvin y la banda Black Eyed Peas.