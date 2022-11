Video | La Liendra casi arma escándalo en Qatar; quería pelearse con extranjero por mal chiste

Mauricio Gómez, conocido popularmente en las redes sociales como La Liendra, viajó recientemente a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo 2022, puesto que su gran ídolo es Cristiano Ronaldo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenidos ha compartido cómo ha sido su experiencia en territorio asiático durante los últimos días. Asimismo, ha mostrado algunas cosas curiosas de la nación árabe.

El quindiano, sin embargo, manifestó este lunes que tuvo un pequeño altercado con un extranjero debido a que le hizo un mal chiste sobre Colombia y lo relacionó con el narcotráfico.

“Casi me pongo a pelear. Pasó un man y me preguntó que de dónde era yo, y yo le dije que de Colombia, y pasó alguien y me gritó: ‘Hey bro, Colombia’”, indicó inicialmente La Liendra en las historias de Instagram.

Pese a que muchos turistas le nombraron a James Rodríguez, el influenciador aseguró que este sujeto se llevó uno de sus dedos a la nariz y la rozó de un lado a otro, haciendo alusión a la cocaína.

“Me dio una rabia. Casi me le voy a ese man y le digo: ‘Qué mal chiste, qué mal chiste’, pero así con mucha rabia. Me dio un mal genio, pero bueno”, añadió Gómez, visiblemente molesto.

Luego, puntualizó: “Son cosas que pasan. Son reacciones que uno tiene como colombiano que le dan rabia. Menos mal que el man no me dijo nada, porque puede que con la rabia que tenía hubiera pasado a mayores”.

El creador de contenidos colombiano señaló finalmente que ese gesto le molestó bastante y que quiso pegarle al extranjero. No obstante, aseguró que prefirió no hacerlo para evitar problemas legales con la justicia Qatarí, que ha dejado muy claro que este tipo de comportamientos no son bien vistos en su territorio.

Cabe mencionar que Mauricio Gómez también publicó una historia en un mercado local, donde preguntó por una burka o un Niqab [vestimenta femenina propia de algunos países musulmanes] para su novia, es decir. Además, pidió que ojalá la prenda cubriera todo el rostro, para que a su pareja no la observara nadie.

“¿No tiene una que tape todo el rostro, esa está muy descubierta? Vea, yo quiero salir así, que no me la pueda mirar nadie. No, y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies”, manifestó el influenciador.

Tras estas declaraciones, el joven quindiano se convirtió rápidamente en tendencia y recibió cientos de críticas en las diferentes redes sociales por ese desatinado comentario. Incluso, el periodista de DirecTV, Adrián Magnoli, lo recriminó públicamente.

“Qué pedazo de pelotudo que sos, pibe”, fue el mensaje que escribió el comunicador argentino en su cuenta personal de Twitter para cuestionar la actitud del creador de contenido, que nunca le respondió.

En países como Qatar, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola sus derechos humanos. Sin embargo, en el Oriente Medio justifican esta regla basados en la libertad de culto.