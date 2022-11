La Liendra pregunta por una burka para su novia durante el Mundial de Qatar y periodista argentino se molesta: “Pedazo de pelotudo”

El productor de contenido preguntó por una vestimenta que cubriera todo el rostro, para que no se la “pudiera mirar nadie”.

Durante la primera semana de la Copa Mundo, La Liendra dio a conocer a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram su llegada a Qatar para ver algunos partidos, sueño del que les habló a lo largo del año. Desde entonces, ha estado compartiendo fotografías y videos que dejan ver el ambiente de fiesta que no solo se vive en los estadios, sino fuera de ellos.

Sin embargo, uno de sus videos despertó rechazo en el comentarista deportivo Adrián Magnoli, que de cerca está cubriendo el máximo certamen de balompié.

Mauricio Gómez —La Liendra— publicó una historia en la que se le ve preguntando por una burka o un Niqab para su novia, es decir, la vestimenta femenina propia de algunos países musulmanes, que además de ocultar su cuerpo, tapa su rostro. El productor de contenido pidió que ojalá el traje cubriera todo el rostro, para que a su pareja no la observara nadie, hecho que indignó a Magnoli.

“¿No tiene una que tape todo el rostro, esa está muy descubierta? Vea, yo quiero salir así, que no me la pueda mirar nadie. No, y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies”, comentó La Liendra, bromeando, en sus redes sociales.

Tras las declaraciones del joven influenciador colombiano, Adrián Magnoli lo recriminó en Twitter: “Qué pedazo de pelotudo que sos, pibe”.

Que pedazo de pelotudo que sos pibe pic.twitter.com/ATefMTL8Vq — Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) November 28, 2022

En países como Afganistán, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola sus derechos humanos de las mujeres, no obstante, en el Oriente Medio justifican tal regla en la libertad de culto.

Lo que reza el Corán, el libro del islam, en el verso 24:31 es: “Di a las mujeres creyentes que bajen la mirada y protejan sus partes íntimas, y que no muestren sus atractivos, excepto lo que es visible. Y que envuelvan sus chales alrededor del escote, y que revelen sus atractivos solo ante sus maridos”.

Tal apartado ha sido tomado de forma literal por algunos países, que obligan a las mujeres a llevar un velo que cubra su rostro. Lo peor es que, de hacer caso omiso, pueden recibir desde multas económicas hasta penas de cárcel.

Por tanto, quizá, el enojo de Adrián Magnoli con La Liendra, pero también de centenares de usuarios en las redes sociales, que demostraron su apoyo al periodista con un ‘me gusta’ o con un comentario.

La Liendra, comparado con Richarlison en el Mundial de Qatar

La gran figura de Brasil en la Copa Mundial de Fútbol, en especial por lo hecho en el primer partido, ante Serbia, dado que contra Suiza no deslumbró, fue Richarlison. Ese día, el delantero del Tottenham, mandó a guardar la esférica al fondo de la red por partida doble.

En el primer compromiso de Brasil, La ‘cacatúa’ abrió el marcador en el minuto 62 gracias a la intensidad en ataque de los brasileños en ataque en el segundo tiempo y aumentó la ventaja en el minuto 73, con un golazo para enmarcar. Tras una asistencia de Vinicius realizó una volea para patear la esférica y mandarla a guardar al fondo de la red.

Pero Richarlison no solo dio de qué hablar por su actuación estelar en el primer partido de la canarinha, que bajó la dirección técnica de Tite buscará su sexto título mundialista. En Twitter fue tendencia por sus similitudes con La Liendra.

La liendra la está rompiendo en el mundial, crack 💪 pic.twitter.com/cEVCz3JtHx — Random Monteria (@monteriarandom) November 24, 2022

Quizás el mayor parecido entre el delantero del Tottenham, es su corte y color de cabello. Para muestra, un botón: los collages realizados por usuarios de las redes sociales.