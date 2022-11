Este fue el tierno video que le envió La Liendra a Dani Duke

El motivo fue el cumpleaños de su novia y por supuesto no dejó pasar la importante fecha.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quiso sorprender a su novia, la también influencer Dani Duke en su cumpleaños. Aunque el joven está viviendo la fiesta del fútbol en Qatar no dejó pasar la fecha especial para recordarle a su pareja lo mucho que la ama y lo orgulloso que se siente de estar con ella.

“Mi compañera de vida, mi paletota, mi mona, ¡mi bebé está cumpliendo años! Feliz cumpleaños, mi mona hermosa, te quiero demasiado, gracias por permitirme estar contigo, gracias por enseñare tantas cosas en la vida, no solamente a mí, sino a todas las personas de tu alrededor. Gracias por permitirnos estar ahí contigo, aprender de ti, eres una persona increíble, me encanta maquilladora top, número uno de Colombia, Latinoamérica, de todo el mundo”, indicó.

También aseguró que apenas vuelva a Colombia celebrará por lo alto el nuevo año de vida de su novia y la llenará de muchos besos y abrazos.

“Gracias, soy el hombre más feliz del mundo gritando que tú eres mi pareja. Te admiro demasiado, te quiero, quiero vivir muchas cosas contigo, mi bebé. Y porque estoy ahorita lejos, pero apenas llegue, te voy a dar muchos besos y muchos abrazos, feliz cumpleaños, me fascinas”.

Pero no solo fue a través de sus historias que el creador digital le dio a conocer a sus más de 6 millones de seguidores sobre la importante fecha, también hizo una publicación en su feed donde recopiló las fotos que más le gustan de Dani Duke y puso un mensaje diciendo: “Feliz cumple mi bebé ❤️ gracias por hacer parte de mi vida ❣️”, a lo que su pareja también le respondió: “🥺 tú eres el regalo más hermoso ! ❤️❤️❤️ por siempre mi mono ✨🫶🏻( llore )”.

La Liendra compartió particular video: confirma y desmiente varios rumores de su viaje a Qatar

En la actualidad, el creador de contenido está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues por primera vez está disfrutando de una Copa del Mundo en vivo y en directo. Hace algunas semanas anunció esta noticia por su perfil oficial de Instagram y también reveló que estaba trabajando en esta meta desde hace rato; ahorrando por dos años y acumulando una cifra considerable para ir a Qatar.

El colombiano emprendió esta aventura hace poco y a través de su Instagram anunció que ya se encontraba en territorio qatarí. Pese a que dio algunas declaraciones sobre cómo fue su llegada al evento deportivo, el paisa aprovechó para compartir un inesperado video en el que quería confirmar y desmentir algunos mitos existentes sobre esta cultura.

“En estos dos días que he estado en Qatar he visto mujeres vestidas de diferente forma: unas con jeans, unas con faldas, unas que no más se dejan ver sus ojos y otras que se tapan absolutamente toda la cara”, dijo el instagrammer en el post.

Adicional a esto, el paisa aprovechó y confirmó que casi las mujeres no están detrás del volante de los carros, por lo que registró una serie de vehículos en los que se detalla que los hombres son quienes más conducen en aquel territorio. En su análisis, el colombiano solo captó a una mujer conduciendo una camioneta por una de las grandes vías.

De igual manera, el influencer mostró el proceso que llevó a cabo para conseguir bebidas alcohólicas en esta zona, demostrando que no venden ni comercializan, tal y como se informó desde el inicio de la Copa del Mundo.

Al finalizar el post, La Liendra mostró que los animales callejeros abundan por el lugar donde se queda, registrando que esto solo era un mito y era mentira lo de la escasez.