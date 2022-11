Por esta jugada con el inglés en el Mundial Qatar 2022, comparan a La Liendra con el exfutbolista Carlos Tévez

El nacido en Quindío no se varó y se pudo dar a entender.

El generador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, sigue mostrando en sus redes sociales cómo vive su travesía por el Mundial Qatar 2022; allí, ha hecho bromas a algunos aficionados y ha registrado su presencia en partidos como el de Portugal contra Ghana, en el que Cristiano Ronaldo marcó de penal.

En una de las historias que comparte a diario, el quindiano mostró como intentaba entablar una conversación con alguien que no hablaba español, obligándolo a practicar su inglés, idioma que no maneja y que quedó en evidencia en el video que él mismo compartió.

Gracias a que el idioma del fútbol es universal, el generador de contenido pudo intercambiar algunos conceptos con la persona que le preguntó sobre su equipo y jugador preferido, a lo que respondió, sin miedo a equivocarse, que Cristiano Ronaldo era el dueño de su corazón futbolístico.

El video de La Liendra hizo recordar la entrevista que entregó el exdelantero argentino Carlos Tévez a la televisión inglesa cuando se coronó campeón de la codiciada Premier League cuando jugaba para el Manchester United.

En esa ocasión, el Apache fue consultado por la prensa local y, al igual que La Liendra, el inglés no fue su mejor amigo; sin embargo, lograron su objetivo y se dieron a entender.

Broma de La Liendra a hinchas argentinos

Durante uno de los videos publicados por La Liendra, el influenciador le dice a los argentinos que si logran adivinar la mente de un extraño, estos deben decir que Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Sin embargo, el extraño no era un extraño, pues se trataba de su compañero de viaje y de esta forma logró que cinco argentinos dijeran que el CR7 era el mejor jugador del mundo.

De todos modos, varios de sus seguidores comentaron que las personas retadas no eran de Argentina, sino de Guatemala, ya que se observaba la bandera con el escudo de dicho país.

Si bien el joven tiene una gran cantidad de detractores, a su vez cuenta con una comunidad importante de seguidores en las redes sociales, donde suma más de seis millones. Y es que el influencer se ha convertido para muchos internautas en un ejemplo a seguir, debido a todo lo que ha logrado, pese a vivir en condiciones de escasez durante varios años.

Preocupación de Dani Duke por La Liendra

Por otra parte, Dani Duke, la novia de La Liendra, utilizó sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus seguidores y en una dijo: “DaniBet y Mauricio se van a cumplir sus sueños, a ver fútbol, pero yo estoy muy nerviosa porque los dos son bien despistados. Entonces, no sé, simplemente estoy nerviosa”, afirmó Duke.

Sin embargo, es importante señalar que su novia lo conoce bien, pues en algunas publicaciones del influencer reveló que olvidó su celular en el carro en el que se transportó desde el hotel hasta el estadio. “Parce, ¿yo por qué soy tan chavo? Dejé el hijue**** celular en el Uber. No, se me quedó, ¿qué vamos a hacer? Ojalá lo encontremos. Lo malo es que, ¿el celular o el partido? No, los dos. Vamos a encontrar al Uber y nos vamos corriendo. Ando con dos celulares: con el que grabo y con el otro. ¡Esto es increíble!”, dijo a través de sus historias de Instagram.

El joven, de 22 años, estaba muy preocupado porque cabía la posibilidad de que se perdiera el encuentro, y es que mostró que los demás asistentes estaban afanados por entrar al recinto deportivo. “Llámenme la Liendra del 8. ¿Por qué me tiene que pasar esto?″, dijo mientras caminaba en busca del carro donde estaba su celular.

Gracias a que La Liendra tenía dos celulares, pudo ver la localización del otro, por lo que pudo ubicar con facilidad el vehículo. “Tiene que estar en el trancón. ¡Vamos a buscarlo!”, señaló el colombiano, quien se encontraba en compañía de un amigo.

Finalmente, después de varios minutos en busca del automóvil, por fin, el influencer pudo recuperar el dispositivo móvil y también pudo ver el debut de Cristiano Ronaldo. “Esto solo me pasa a mí, a una hora del partido”.