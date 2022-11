La Liendra respondió a quienes lo critican por no terminar sus estudios; presumió con orgullo sus triunfos

La Liendra se convirtió en blanco de críticas y comentarios negativos en redes sociales, debido al estilo de vida que lleva en la actualidad. El joven logró salir adelante y ubicarse como uno de los influencers más sonados de Colombia, gracias a polémicas, videos cómicos y detalles de su vida que salieron a la luz con el paso del tiempo.

Pese al éxito que tuvo como creador de contenido, muchas personas atacaron al paisa por no haber terminado sus estudios y preferir centrar su atención en trabajar. Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, se pronunció al respecto en el pasado y explicó la situación que vivió de pequeño, manifestando que tenía planeado a futuro retomar esta práctica.

No obstante, ante la ola de comentarios que llegó a su cuenta oficial de Instagram, La Liendra decidió responder con un sentido video en el que mostró cuáles fueron sus logros alcanzados a punta de trabajo y esfuerzo como instagrammer. El también empresario enumeró cada meta que se puso y cada adquisición que hizo con el dinero que ganó en los escenarios digitales.

“Sacaste a tu mamá de la pobreza, le diste su propia casa, tienes tu propia finca familiar, te encargas de los estudios y el futuro de tus sobrinos, grabaste una canción que tiene 10 millones de vistas y casi un millón de ‘likes’, le compré el carro a mi mamá, también su moto, llevé a toda mi familia a conocer el mar. Me compré mi apartamento, mi camioneta, mi moto, tengo una empresa, pago impuestos y tengo una mujer maravillosa a mi lado”, dice la grabación, la cual fue una recopilación de fotos del joven.

De igual manera, La Liendra compartió un mensaje en la descripción del contenido, respondiendo a todos aquellos que lo reprocharon y no entendieron los caminos que él eligió para sacar adelante a su familia.

“Mientras muchos me critican, yo me felicito, porque sin ayuda de nadie y sin tiempo pa’ estudiar, logré salir adelante con mi familia y ahora que no tenemos hambre, podré enfocarme a estudiar. Nunca midas la inteligencia y las capacidades de una persona por sus estudios, y menos en un país donde la educación es un negocio y la necesidad está primero”, se lee en el pie de foto, donde también publicó una foto con una de sus mascotas.

La Liendra responde a las críticas sobre su viaje al Mundial de Qatar

Hace poco, el creador de contenido reveló que logró acumular una suma significativa de dinero después de un extenso ahorro. El paisa indicó, además, que este dinero lo utilizaría para ir al Mundial Qatar 2022.

Con más de seis millones de seguidores en Instagram, el joven quindiano es un ejemplo para muchos, ya que es uno de los influencers que ha logrado sobresalir por su humor y acciones sociales. Por eso, para cumplir una de las líneas de su lista de deseos, La Liendra por fin abrió una alcancía en la que fue incorporando billetes y monedas de diferentes denominaciones con la meta de aportar en los altos gastos que representa ir al importante evento deportivo de fútbol.

Si bien es cierto que no solo usará lo que acumuló mes tras mes, el creador de contenido mencionó que, al menos, lo que sacó de la alcancía es la tercera parte para cumplir su sueño.

“Rompí una alcancía que llené durante dos años con dinero de vueltas o menuda que me sobraba y este fue el resultado... una buena money (dinero) que nos sirve para ajustar pal Mundial”, escribió el joven en su perfil oficial de Instagram, donde recibió críticas por este viaje que realizaría.

La Liendra, a través de sus historias en Instagram, dijo: “Quieren que nosotros acabemos de no ir al Mundial, quieren que los artistas no vayan, pero de qué sirve que nos pongamos en contra y no vayamos si las grandes directivas no hacen nada. Allá es donde deberían estar apuntando ustedes y no a los artistas y a los que vamos a ir al Mundial”.

Añadió también: “Sigue el Mundial y empieza en tres días, gústele a usted o no le guste. Yo no voy a montarme en una moda que no va a funcionar, yo prefiero ser sincero, a mí me gusta el fútbol, soy doliente de lo que pasó, pero el fútbol no tiene la culpa de eso”.