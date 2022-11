Esta fue la reacción de La Liendra al ver la foto viral de Messi y Cristiano Ronaldo

Inició la fiesta mundialista para fanáticos, seguidores y aficionados del futbol, pues Qatar abrió las puertas para debutar la Copa del Mundo que se jugará entre el 20 de noviembre y el próximo 18 de diciembre.

Ante esto, los jugadores Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son las dos grandes figuras que se robarán las miradas en el que seguramente será su último Mundial, de acuerdo a lo que ellos mismos se han encargado de confirmar abiertamente en distintas entrevistas para medios de comunicación.

Sin embargo, una reciente campaña publicitaria de Louis Vuitton reunió a los dos astros para una foto de cara al Mundial, en la que aparecen los dos moviendo fichas de ajedrez haciendo referencia a la batalla por la Copa.

La famosa marca francesa no contó que dicha fotografía fuera tan exitosa en redes sociales, donde despertó todo tipo de reacciones de sus fanáticos, quienes sueñan con ese icónico momento de verlos debutar en la cancha de fuego.

Una de las reacciones que más llamó la atención de los cibernautas fue la del influencer La Liendra, quien es fiel seguidor de Ronaldo, donde incluso en pocos días irá a Qatar 2022 solo para ver su participación con la Selección de Portugal.

La reacción del creador de contenido al ver la publicación, la cual fue compartida en ambos perfiles oficiales de los futbolistas, fue increíble, donde además pensó que era mentira y se trataba de algún montaje.

“No lo puedo creer, voy mirando el inicio y veo que Lionel Messi subió una foto con Cristiano Ronaldo, es el perfil de Messi, debe ser una pauta”, dice La Liendra mientras lee el texto que acompaña la imagen: “La victoria es un estado de ánimo. Una larga tradición en la elaboración de baúles”. “¿Será que es photoshop? No, no lo puedo creer, está brutal, es la foto del día, es increíble”, termina diciendo el influencer.

Lo cierto es que dicha la foto tiene una historia detrás y es que no estuvieron juntos en ningún momento del rodaje. Horas después del revuelo que provocaron las publicaciones de ambos en Instagram, fue revelado el ‘detrás de cámaras’, en el que se ve a Messi y Cristiano por separado, tomándose cada uno su parte de la icónica imagen.

“Esta va a ser mi quinta Copa del Mundo”, dicen ambos, por su cuenta, en una corta entrevista para la marca. “Creo que va a ser un gran desafío”, dice el portugués después de hacerse la foto que ya le está dando la vuelta al mundo.

Messi coincide en la importancia de este Mundial, pero asegura que su mayor victoria será “el reconocimiento del público argentino”, al que hace poco más de un año le entregó la Copa América, su primer gran trofeo con la camiseta albiceleste.

Después de tantos enfrentamientos juntos, llega un momento en el que se dan cuenta de la época que hicieron para el fútbol, aun cuando entre los aficionados se les ponía como rivales acérrimos. Messi califica esta colaboración como un momento “sensacional”, mientras que Cristiano agradece “por hacer parte de esta familia”.