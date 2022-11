La Liendra compartió particular video: confirma y desmiente varios rumores de su viaje a Qatar

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital y los medios nacionales como La Liendra, es uno de los influenciadores colombianos que más suele ser mencionado en las redes sociales y diferentes portales de entretenimiento. Sus contenidos causan polémica y controversia entre el público de estos escenarios, quedando en el centro de diversas noticias.

En la actualidad, el creador de contenido está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues por primera vez está disfrutando de una Copa del Mundo en vivo y en directo. Hace algunas semanas anunció esta noticia por su perfil oficial de Instagram y también reveló que estaba trabajando en esta meta desde hace rato; ahorrando por dos años y acumulando una cifra considerable para ir a Qatar.

El colombiano emprendió esta aventura hace poco y a través de su Instagram anunció que ya se encontraba en territorio qatarí. Pese a que dio algunas declaraciones sobre cómo fue su llegada al evento deportivo, el paisa aprovechó para compartir un inesperado video en el que quería confirmar y desmentir algunos mitos existentes sobre esta cultura.

El joven influencer no dudó en utilizar su perfil y aclarar varios comentarios que rondaban en los medios occidentales. La Liendra se centró en varias preguntas existentes como por ejemplo si las mujeres podían o no andar por la calle con ciertas vestimentas.

“En estos dos días que he estado en Qatar he visto mujeres vestidas de diferente forma: unas con jeans, unas con faldas, unas que no más se dejan ver sus ojos y otras que se tapan absolutamente toda la cara”, dijo el instagrammer en el post.

Adicional a esto, el paisa aprovechó y confirmó que casi las mujeres no están detrás del volante de los carros, por lo que registró una serie de vehículos en los que se detalla que los hombres son quienes más conducen en aquel territorio. En su análisis, el colombiano solo captó a una mujer conduciendo una camioneta por una de las grandes vías.

De igual manera, el influencer mostró el proceso que llevó a cabo para conseguir bebidas alcohólicas en esta zona, demostrando que no venden ni comercializan, tal y como se informó desde el inicio de la Copa del Mundo.

Al finalizar el post, La Liendra mostró que los animales callejeros abundan por el lugar donde se queda, registrando que esto solo era un mito y era mentira lo de la escases.

Richarlison es comparado con el ‘influencer’ en redes sociales, ¿se parecen?

Richarlison no solo dio de qué hablar por su actuación estelar en el primer partido de la canarinha, que bajó la dirección técnica de Tite buscará su sexto título mundialista. En Twitter es tendencia por sus similitudes con La Liendra, reconocido influencer colombiano.

Quizás el mayor parecido entre el delantero del Tottenham, que seguro acaparará las portadas deportivas del mundo, y La Liendra, con más de 6 millones de seguidores en Instagram, es su corte y color de cabello. Para muestra, un botón: los collages realizados por usuarios de las redes sociales.

A juicio de algunos, el futbolista y el productor de contenidos también comparten sus rasgos faciales. El perfil de sus rostros es alargado, por ejemplo.

La liendra la está rompiendo en el mundial, crack 💪 pic.twitter.com/cEVCz3JtHx — Random Monteria (@monteriarandom) November 24, 2022

Así, pues, no solo Richarlison acaparó la atención en Twitter, también La Liendra. Cómicos, algunos usuarios, expusieron que el influencer es la representación de Colombia en la Copa Mundo; lo hicieron compartiendo la fotografía del ‘9′ brasileño celebrando uno de sus goles.

Paradójico es que el debut del seleccionado brasileño en el Mundial, así como los goles con que el equipo hoy es líder del Grupo G, coincidieron con la llegada de La Liendra a Qatar para disfrutar del torneo. Según el colombiano, asistir a un evento deportivo de este tipo siempre fue su sueño.