En video quedó registrado cómo Cristiano Ronaldo cantó el himno de Portugal con sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué le pasó?

Cinco veces ha escuchado Cristiano Ronaldo el himno de Portugal en ediciones distintas del Mundial, pero ninguna como esta, la que será su última vez.

El debut de los lusos estuvo marcado por la emotividad del momento del himno, en el que CR7 por poco termina en llanto, mientras entonaba los versos que se sabe de memoria.

Durante el calentamiento, el delantero estuvo bastante animado, aplaudiendo a sus compañeros y cumpliendo el papel de capitán, rol que representó al salir al frente de la fila de los once inicialistas elegidos por el técnico Fernando Santos.

Cuando sonaron las primeras notas del himno, a Cristiano se le aguaron los ojos, momentos captados por la transmisión oficial del partido.

Esta es una demostración más de lo comprometido que está Cristiano con esta oportunidad de volver a ser titular, sentirse importante y comandar a su país a otro título, el único que le falta, después de haber conquistado todo a nivel de clubes, además de la Eurocopa de 2016 y la Nations League.

En Qatar 2022, los millones de seguidores del ‘Bicho’ se enfrentan a una encrucijada, ya que él mismo se encargó de prometer que si gana el la copa dará un paso al costado y se retirará oficialmente del fútbol, aprovechando además que se encuentra como jugador libre tras romper su contrato con el Manchester United.

Sueño mundial

Durante la semana previa a este partido frente a Ghana, Cristiano asistió a rueda de prensa con el objetivo de aclarar la relación con sus compañeros y pedir a la prensa que no les pregunte todo el tiempo por él. “El tiempo es siempre el tiempo. Por tu parte, es fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. A veces escribes verdades, a veces escribes mentiras. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo. Todo el mundo sabe quién soy, en qué creo”, sentenció inicialmente.

Luego de mostrar su faceta más seria, el 7 se ocupó del favoritismo para su selección, sabiendo que los resultados previos al Mundial no han sido los mejores, al igual que su racha goleadora. “Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final”, dijo.

Cristiano confía estar a la altura de las otras selecciones candidatas al título. “Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen... España, Alemania... Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”, recordó.

Indudablemente su presencia y la de Messi hacen que este Mundial tenga un ‘morbo’ especial por la posibilidad de enfrentarse en una fase definitiva. “Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi”, señaló, haciendo referencia a la famosa publicidad que hicieron juntos para Louis Vuitton.

“Si con 37 años y ocho meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo, estaré feliz por lo hecho”, zanjó el portugués.

A sus espaldas tiene la presión de uno de los países habituales en el Mundial, pero que nunca ha logrado ganarlo, tarea pendiente que esperaban cumplir en la era del mejor jugador de su historia. Gane o no, Cristiano seguirá siendo una leyenda del fútbol, reconocido en todo el mundo y querido por chicos y grandes.