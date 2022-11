“Yo era un montañero con plata”: La Liendra revela sus secretos en ‘Hablámelo NEA’

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en el mundo de las redes sociales, reveló detalles importantes de su relación con Dani Duke y de los cambios que ha tenido en su vida, luego de convertirse en una figura pública.

En el TikTok del canal de Hablámelo NEA, el influenciador reveló algunos detalles de su vida privada. Allí mencionó, la importancia que ha tenido su actual pareja en las decisiones que ha venido tomando en su vida, de un tiempo para acá, ya que manifestó que al inicio solo le interesaba aparentar y detrás de muchas de sus compras y adquisiciones solo buscaba lucirse frente a los demás.

“Yo era un montañero con plata y Daniela me muestra como es una persona con dinero. Un montañero con plata es, compró la camioneta, compró cosas para aparentar (…) Entonces llega una mujer que lo que tiene es una estabilidad, tiene su apartamento, su casa decorada a su estilo, su carrito que le gusta, piensa en hacer empresa, en ahorrar, en viajes. Entonces, yo llego a donde ella y ella me enseña que yo puedo viajar con mi plata y conocer otros países, que yo necesito una casa, me viene a enseñar que yo necesito dejar de hacer cosas que yo hacía por ser viral y no pensaba en las consecuencias”.

En medio de sus declaraciones, La Liendra confesó que Daniela es mayor que él, motivó por el cual ella ha podido enseñarle y darle varios consejos de vida y de la relación correcta que se debe tener con el dinero y la manera en la que este se puede invertir.

“Daniela me lleva a mí (novia perdón por decir esto) nueve años. En vez de decirme gastemos me ayudo a aterrizar. Necesitas tu casa. Gracias a Dios yo ahorré mucho y luego llego a donde una buena mujer y ella me ayuda a lograr una estabilidad. Yo veía la casa de ella, y yo decía yo quiero mi casa y mi meta ya no es el carro para mostrar, sino que quiero mi apartamento, entonces yo le dije a mi novia cuál es el lugar más top de Medellín, el Poblado y esa fue mi meta”.

La Liendra aseguró que no cambió, pero si empezó a tener más filtro con las personas que se rodeaba, ya que acostumbraba a hacer chistes o comentarios subidos de tono que no a todo mundo le agradaban. Además, mencionó que por su dinero y su postura como influenciador acostumbraba a pasar por encima de las personas.

“Lo que logré con Daniel es como si ya sabemos que tienes plata que vas a hacer, que quieres, entonces, ella me ayudó como quiero un apartamento, quiero montar una empresa, quiero cambiar un poquito, mi imagen. Empecé a conocer personas que ya no se reían de mis chistes, empecé a rodearme de personas que si yo decía un chiste ya era un poquito vulgar, entonces, entendí que, no es que yo esté cambiando, entendí que era una persona que si me gustaba ser, pero podía ser una mejor persona. Era persona, pero no estaba siendo una buena persona. Estaba pasando por encima de todo mundo, sin importar lo que tuviera que hacer. Estaba dejándome llevar por la viralidad, por los números”.