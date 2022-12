La Liendra aprovechó el partido de Brasil para hacerse memes con Neymar

Si alguien sabe cómo sacarle humor a las cosas en un lapsus de tiempo muy corto es La Liendra, quien es muy diestro con el photoshop y aprovecha cualquier oportunidad para meterse en situaciones que no ha vivido, pero donde sí se acomoda a la perfección.

Así lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró sus últimas creaciones digitales donde aparece junto a uno de los protagonistas del partido Brasil - Corea del sur, que terminó con 4 goles a favor de la selección Carioca y para los asiáticos en un juego donde los brasileños jugaron como le gusta a los hinchas, con fluidez, ritmo, gambetazos y muchos goles.

La Liendra agarró varias fotos de Neymar y de acuerdo a la situación del futbolista en la imagen, él también se retrató y se añadió digitalmente, generando así todo un álbum de memes que ya cuenta con más de 40 mil likes y un sinnúmero de comentarios donde solo se leen risas y elogios para la habilidades gráficas del creador de contenido.

“😂😂😂😂 Qué golazo el que metiste hoy pa 👏👏👏👏”, “Te juro que fui la primera en decir que te parecías a él JAJJJAJAJA❤️”, “¿Vinicius?”, “Ya vas a empavar a Brasil”, “Richarlison metistes un gol nítido 👏👏”, “Te faltó editar la última foto crack. Dónde realmente fuiste vos quien anotó Liendra”, son algunos de los mensajes que se leen en la sección de comentarios del pos que hizo el pereirano en Instagram.

Esto gastó La Liendra en Qatar

La Liendra no escatima en gastos a la hora de cumplir sus caprichos, como el que hizo realidad hace un par de días cuando tuvo la oportunidad de ser uno de los famosos colombianos en Doha, Qatar, donde se desarrolla el Mundial de fútbol, que en este momento está en fase de octavos de final, con partidos muy guerreados que definen los equipos que llegarán a las últimas instancias del torneo.

La Liendra no solo asistió a cinco partidos y aprovechó para vivir el ambiente futbolero en Medio Oriente, también se le vio muy de la mano con otros creadores de contenido como Yéferson Cossio, con quien se fue de paseo por el desierto y las dunas qataríes para montar en cuatrimoto y hacer paseos donde la velocidad, la arena y la adrenalina son las protagonistas.

Después de 15 días en tierras qataríes, La Liendra volvió al país con menos dinero en su cuenta bancaria y con un sentimiento muy particular sobre el país asiático: “aburrido”, tal como expresó en sus redes sociales.

“Les quiero contar, que después de echarle mucha cabeza, tomé la decisión de regresar a Colombia, ya que quiero estar con mi familia y mi mamá. Además, en Qatar no hay mucho que hacer cuando no hay partidos… Tengamos claro lo que yo hice, el tiempo que duré y a los partidos que yo fui. Yo duré un total en Qatar de 15 días en la ciudad de Doha. Me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y en dos de Messi, ósea un total de 5, y con todo eso me costó un total de 20 mil dólares. Fue lo que se me fue en total en el mundial”, declaró el pereirano.

“De ahora en adelante las cosas van a ser más caras, las entradas a los partidos van a ser más caras porque cada vez que usted se aproxima y se acerca a la final del mundial todo sube, pero en realidad fue porque el dólar está muy caro porque en sí Qatar no es un país caro, un Riyal catarí equivale a $1.300 (colombianos), entonces no hay mucha diferencia, pero en sí los vuelos y los hoteles sí estaba muy caros”, añadió el creador de contenido.