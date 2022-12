Esta fue la millonada que se gastó La Liendra en su viaje al Mundial Qatar 2022. Dice que quedó aburrido ¿Por qué?

La Liendra no escatima en gastos a la hora de cumplir sus caprichos, como el que hizo realidad hace un par de días cuando tuvo la oportunidad de ser uno de los famosos colombianos en Doha, Qatar, donde se desarrolla el Mundial de fútbol, que en este momento está en fase de octavos de final, con partidos muy guerreados que definen los equipos que llegarán a las últimas instancias del torneo.

La Liendra no solo asistió a cinco partidos y aprovechó para vivir el ambiente futbolero en Medio Oriente, también se le vio muy de la mano con otros creadores de contenido como Yéferson Cossio, con quien se fue de paseo por el desierto y las dunas qataríes para montar en cuatrimoto y hacer paseos donde la velocidad, la arena y la adrenalina son las protagonistas.

Después de 15 días en tierras qataríes, La Liendra volvió al país con menos dinero en su cuenta bancaria y con un sentimiento muy particular sobre el país asiático: “aburrido”. Tal como expresó en sus redes sociales, Mauricio Gómez, como es el nombre real del influencer, admitió que se sintió muy decepcionado con los partidos de Portugal, pues fue poco lo que vio jugar a su ídolo Cristiano Ronaldo, e incluso le tocó ver perder al seleccionado europeo.

También admitió que cuando no hay fútbol, Doha es “aburrida”, pues al parecer no tiene muchas actividades adicionales para invertir el tiempo, lo que le generaba mucho tiempo libre que se puede invertir en otras actividades en Colombia. “Les quiero contar, que después de echarle mucha cabeza, tomé la decisión de regresar a Colombia, ya que quiero estar con mi familia y mi mamá. Además, en Qatar no hay mucho que hacer cuando no hay partidos… Extraño mucho mi casa, el horario me está dando muy duro y decidí terminar de ver el Mundial en Colombia. El martes, que es el próximo partido de Cristiano, la idea es verlo en pantalla gigante. Siento que quedarse en Qatar no es rentable”, declaró el creador de contenido.

Allí mismo en su perfil de Instagram La Liendra hizo más confesiones sobre lo que vivió en el Mundial. Ya desde la comodidad de su casa en Medellín, Mauricio le contó a sus más de 6.3 millones de seguidores el platal que invirtió en su viaje a Qatar, dejando claro en qué gastó más y qué fue lo único económico que consiguió, además de los factores que hicieron que se le fuera una gran suma de dinero en dicho capricho.

“Tengamos claro lo que yo hice, el tiempo que duré y a los partidos que yo fui. Yo duré un total en Qatar de 15 días en la ciudad de Doha. Me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y en dos de Messi, ósea un total de 5, y con todo eso me costó un total de 20 mil dólares. Fue lo que se me fue en total en el mundial”, declaró La Liendra a sus fanáticos.

Gómez también agregó que no todo en Qatar es costoso y la relación con la moneda colombiana no es muy tan grave, sin embargo, el marco de la cita mundialista sí es un factor que mueve la economía con mucha fuerza. “De ahora en adelante las cosas van a ser más caras, las entradas a los partidos van a ser más caras porque cada vez que usted se aproxima y se acerca a la final del mundial todo sube, pero en realidad fue porque el dólar está muy caro porque en sí Qatar no es un país caro, un Riyal catarí equivale a $1.300 (colombianos), entonces no hay mucha diferencia, pero en sí los vuelos y los hoteles sí estaba muy caros”, declaró el influencer.

Como La Liendra, fueron varios los colombianos que se debieron gastar casi lo mismo en su visita a Qatar, como los actores Lincoln Palomeque y Ana Lucía Domínguez, o el creador de contenido Yéferson Cossio.