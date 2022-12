Influencer La Segura reveló cuáles fueron las secuelas de su último accidente y cómo esto cambió su vida

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, es una de las influenciadoras colombianas que más seguidores acumula en las redes sociales. Por años, la caleña logró ser el punto de atención de varios portales de chisme y entretenimiento, gracias a su visibilidad en las plataformas. Sin embargo, durante este año la mujer comentó que su salud no está del todo bien.

Precisamente, a través de los escenarios digitales, La Segura nuevamente apareció y sus palabras en historias de Instagram generaron preocupación en los cibernautas. De acuerdo con una reciente publicación, la mujer está experimentando dolencias en su cuerpo y eso le impidió no estar en redes por unos días.

Uno de los momentos en los que La Segura más acaparó la atención fue cuando se sometió a una cirugía de extracción de biopolímeros. Además, a comienzos de 2022 la creadora de contenido tuvo un complejo dictamen médico por causa de un accidente con unos impactos de bala.

No obstante, la caleña mejoró y continuó con su vida normal. Hasta que, entre lo más reciente, la mujer detalló que las secuelas están haciendo de las suyas y los dolores están volviendo poco a poco. A pesar de que Natalia puntualizó que estos síntomas no son tan profundos, como otros que ya experimentó, sí confesó que son molestos e impactan su calidad de vida.

“Esta es mi vida siendo amiguita del dolor. Puedo pasar muchos ratos o días sin que me duela demasiado, pero hoy sí llegué del viaje con bastante dolor y se me inflama mucho”, precisó La Segura en historias de Instagram con su rostro un poco demacrado.

Asimismo, agregó que el dolor es imprevisto. “La verdad nunca lo veo venir, es demasiado impredecible. Puede dar en cualquier momento sin importar nada”, escribió.

No obstante, si bien es cierto que La Segura nuevamente se vio afectada de salud, también compartió a sus millones de seguidores que aprendió a vivir con esta condición; tratando de llevar su vida de la mejor manera posible en medio de las intermitentes limitaciones.

“He aprendido a vivir con él, trabajar con el dolor, ser feliz con él y hacer mi vida lo más normal que puedo con él, aunque claramente no lo quiero conmigo. Pero después de que me deje vivir y hacer mi vida lo más normal que puedo, con eso me basta para estar agradecida con Dios”, concluyó la influenciadora colombiana.

A continuación, la captura de historias en Instagram donde La Segura consignó su estado de salud y la manera de enfrentarlo:

La creadora de contenido nuevamente abrió su corazón en redes sociales. Instagram: @la_segura - Foto: Instagram: @la_segura

Dio costosos regalos a sus empleadas

Días atrás, la creadora de contenido dejó ver en redes la gratitud que tiene por su equipo de trabajo, y además que para ella son importantes sus necesidades. Por eso, decidió dar un obsequio a sus dos empleadas, dejando ver su lado más sensible, en esta época decembrina.

En un video se ve a la influenciadora presentar a su equipo de trabajo y dejar en evidencia sus necesidades, las cuales quiso ayudar a cumplir. Laura es su asistente personal, a quien llevó a comprar un juego de cuarto, que incluye cama, dos nocheros y un espejo vertical, ya que se mudaría a un nuevo sitio sin amoblar.

Seguidamente, compartió la experiencia que vivió con su empleada doméstica, al ser uno de sus sueños, el tener una moto propia para trasladarse.

“Pao, mañana tendrás tu motivo para venir a trabajar... RUN,RUN,RUN”, dijo la joven muy emocionada. “Y como se acerca Navidad, pues mami, feliz Navidad, espero que hayan disfrutado de todas maneras este video. Los amo mucho”.