La Segura se destapó y contó si sus moretones en el cuerpo son por maltrato

Para nadie es un secreto que los creadores de contenido muestra más de lo que deberían en sus redes sociales y por eso sus seguidores cada vez quieren saber más sobre su intimidad.

La Segura no es la excepción y ella misma ha tenido que poner freno a infinidad de rumores e incluso a dejar las redes sociales por un tiempo mientras se recupera de sus malestares físicos, mentales y sus recaídas de salud.

Sin embargo, sus seguidores aprovechan cualquier oportunidad que la caleña les dé para indagar sobre el más mínimo detalle que vean sobre ella. Uno de ellos son los moretones en la piel que La Segura ha dejado ver en sus publicaciones e historias de Instagram.

En una ronda de preguntas y respuestas (dinámica usual en Instagram), un usuario le preguntó: “¿por qué te dejas hacer tantos moretones. No se te ve bien”. Acto seguido la creadora de contenidos respondió esta pregunta mientras se aplicaba bloqueador y bronceador disfrutando de un día de sol en una de las playas de Miami.

“De lo único que ustedes no se tienen que preocupar es del origen de mis moraditos, porque son moraditos que a mí me gusta tener y si a mí me gusta tenerlos y no le veo ningún problema, porque cada persona se disfruta su sexualidad de la manera que más le gusta y quiera, pues no hay ningún problema”, declaró La Segura en sus historias.

No contenta con justificar sus moretones, dio más información sobre sus gustos sexuales, el posible origen de las marcas en su cuerpo, más específicamente en su brazo, tal como se ve en su historia. “Se que hay personas que tienen demasiado tabú con eso, que dicen ‘no te dejes hacer eso’, pero si yo misma los pido, ¿por qué no, mami, ¡por qué no!?.. O sea, yo no tengo ningún tabú con eso, a mí no me interesa, lo que sí voy a hacer es comprarme una basecita porque hay momentos en que no me gusta que se me vean, pero después de que yo los disfrute en el momento, el furor”.}

Teniendo esto claro, los moretones no se deben a ningún maltrato físico, violento o de índole de abuso, todo lo contrario, ella disfruta este tipo de actos en su intimidad. “Capaz se preguntan: ¿qué pasó, te maltrataron?, no de la manera como capaz se pueda malinterpretar, no, no me maltratan de esa manera, sino de la que yo pido y quiero, de mutuo acuerdo”, afirmó la caleña.

Además, la influencer también declaró que por tener un tono de piel tan blanco, cualquier mordedura, apretón de manos, golpe, etc., le deja un moretón de inmediato, por eso hace un llamado a sus seguidores para que no se preocupen cuando le vean esas marcas y mejor piensen que ella misma los acepta y le gustan. “Acostúmbrese a verme así y ya”.

Una de las conclusiones a la que La Segura llegó luego del cuestionamiento del seguidor es que empezará a usar maquillaje especial para tapar este tipo de marcas, como bases especiales de colores específicos de acuerdo al color de la piel, pues sabe que hay ocasiones en que no desea que sus fanáticos u otras personas estén indagando sobre sus prácticas sexuales.

De hecho, lo único que le genera inseguridad en su cuerpo a La Segura es una pequeña fibrosis que le quedó luego de realizarse una cirugía estética años atrás, asunto que también compartió con sus seguidores, pues no hay tema del que ella no hable de forma directa y transparente, como la millonada que se gastó en Miami y ahora ni siquiera sabe cómo reponer.