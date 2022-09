La Segura afirmó que le están haciendo brujería; señaló que la quieren “destruir”

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como ‘La Segura’, se ubicó en distintas noticias y publicaciones en redes sociales, debido a los problemas de salud que presentó meses atrás. La caleña pasó por una cruda realidad con su cuerpo, confesando que pensó en distintas ocasiones en “dejar de vivir” y ponerle freno a los dolores que padecía.

Tras la extracción de los biopolímeros que tenía en sus glúteos, la influencer se pronunció en diferentes ocasiones sobre los procedimientos quirúrgicos a los que se debía someter para salir adelante con su salud y evitar una recaída fuerte. Poco a poco su recuperación tomó impulso, por lo que actualmente se mostró mucho más activa en sus cuentas oficiales.

No obstante, recientemente, la creadora de contenido llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram, luego de utilizar sus historias para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, donde soltó verdades y detalles inesperados de su vida. La colombiana tocó un tema e hizo una confesión que dejó a más de uno sin palabras.

Una persona utilizó este espacio para interactuar con ‘La Segura’ e indagar si ella creía en la brujería. La joven no dudó en responder la pregunta y afirmar que ella estaba siendo víctima de alguien que usaba la santería para dañarla.

“Por supuesto que creo que existe la brujería. Así como existe el bien, existe el mal. Hay gente mala que practica la brujería para hacerle el mal a otra persona. De hecho, estoy completamente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería”, comentó la creadora de contenido en los clips.

Al dar esta respuesta, la creadora de contenido reveló detalles que relacionarían sus problemas de salud con estas prácticas oscuras, las cuales, supuestamente, provienen de alguien que fue cercano a ella en algún punto de su vida. Sin embargo, pese a la fuerza que toma la situación en la vida de la persona afectada, la colombiana señaló que su fe en Dios le ayudó a combatir los obstáculos.

“Respeto cada creencia y lo que cada persona quiera creer. Jamás me metería en eso, pero en estos momentos es un ataque personal y están usando estos recursos para destruirme y hacerme el mal. Pero por encima de Dios no hay absolutamente nadie y yo soy hija de lo más grande que hay. Lo que puedo hacer es desearle el bien a esas personas”, agregó sobre este tema.

Por el momento se desconoce sobre quién hizo referencia la caleña, ya que se mostró bastante segura de las afirmaciones que hacía en el video de su cuenta oficial de Instagram.

Sofía Jaramillo, modelo colombiana, recibió amenazas de brujería

Días atrás, la modelo, y hermana de Angélica Jaramillo, ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, comentó que recibió una amenaza por Instagram, donde afirmó que estaba siendo víctima de brujería por parte de alguien desconocido.

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza de brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es”, dijo la empresaria en el contenido que subió a sus historias.

En las declaraciones que brindó sobre lo ocurrido, Jaramillo detalló que se dio cuenta del hecho por una publicación en la que la etiquetaron, al parecer en el perfil de su pareja sentimental. Cuando abrió el post, se percató de la amenaza, por lo que únicamente se prendió de su fe para combatir esta situación.

“Nunca me había enfrentado, en mi vida, a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, aseguró la joven.

“Mónica Sofía Jaramillo Pedroza. Le voy a decir cuál es su futuro: Se van a alojar en su mente y la de su hijo, ciertos seres demoniacos por denuncia, que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente, todos los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama, a razón de un salario menor. Poco a poco va a sentir su mundo expuesto”, se aprecia en la presunta amenaza.