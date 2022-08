La Segura se sinceró y habló de difícil momento que está pasando en su vida

La Segura ha sido protagonista de diversas noticias en medios nacionales y en algunas cuentas de chismes de redes sociales, debido a los anuncios y contenidos que hace a través de sus cuentas oficiales. La caleña, que despertó rumores sobre un supuesto embarazo, se encuentra lidiando con la recuperación de su cuerpo tras fuertes malestares y dolores ocasionados por los biopolímeros.

En medio de su lucha contra los daños que sufrió su salud, la colombiana se muestra animada y emocionada por el momento romántico que vive con su actual pareja, Ignacio Baladan. Poco a poco confirma lo feliz que está con esta oportunidad en el amor, dejando de lado las críticas y los comentarios innecesarios sobre sus aspectos personales.

Sin embargo, pese a lo que queda plasmado en las plataformas digitales, la creadora de contenido despertó curiosidad entre sus fieles seguidores de Instagram, debido a una ausencia intermitente que presentó días atrás. Las preguntas e interrogantes comenzaron a fluir en este espacio virtual, por lo que decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas y aclarar lo que ocurría.

“Yo sé que he estado medio perdida esta semana en realidad, no he estado pasando por unos días muy fáciles, estoy pasando una situación que a penas la pase literalmente se las pienso contar”, afirmó la caleña al inicio de su respuesta.

No obstante, al sincerarse sobre qué pasaba en su presente, la joven quiso tocar un punto específico y mencionar que esta ausencia no tenía nada que ver con su vida amorosa, ya que muchos seguidores creían que todo se debía a ese aspecto personal.

“Me la estoy guardando para mí, porque es que a veces las energías de las personas no son tan buenas, hay gente que te quiere ver bien, hay otra gente que no ve la hora, sino de ver tu caída, así que cuando yo pase esta situación, este pequeño percance de la vida, de la guerrera de mil batallas, se las cuento y ya se las cuento muy bien, pero sí, la verdad me ha afectado un poquito emocionalmente... de hecho ustedes esta semana vieron que mi novio me mandó rosas y todo eso porque él me estaba sintiendo que no he estado para nada bien… y aclaro, no tiene para nada que ver con mi vida amorosa, que es lo que primero piensan. Yo en unos días les cuento”, agregó a sus palabras, poniéndole freno a las especulaciones.

Lo particular de la situación es que La Segura tuvo que salir a confirmar que Ignacio sí es su novio y jamás se trató de una estrategia de marketing para generar visitas o visualizaciones. La influencer quedó sorprendida al ver que había personas que dudaban de esto y se concentraban en creer que era un “show”.

“¿Ignacio sí es tu novio o fue falso?”, escribió el usuario en la casilla de interrogantes.

“Lastimosamente, sí era falso… amigos de dónde sacan eso, mi bebé, o sea, de dónde sacan que mi novio es falso, claramente no, es mi novio de verdad”, respondió la caleña en sus redes sociales.

Por el momento, La Segura se encuentra viajando y recibiendo visitas de su pareja sentimental, ya que deben aprovechar al máximo los momentos que logran compartir por ocupaciones y compromisos que ambos manejan.

La Segura sufrió un accidente en su casa

Semanas atrás, la joven utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un clip que grabó la cámara de seguridad que tiene ubicada en su habitación. Este contenido dejó en evidencia cómo ocurrió un inesperado accidente, el cual la llevó a sufrir un fuerte ‘totazo’.

En las imágenes se aprecia a La Segura bastante ligera de ropa mientras se encuentra recostada en una cama. Al intentar levantarse, uno de sus pies se dobla y la hace caer de cara, golpeándose contra la mesita que está ubicada en uno de los laterales.

Al instante de quedar lastimada, la caleña intenta subirse de nuevo a la cama, llamando a su pareja sentimental, Ignacio Baladán, para que la socorriera. El influenciador estaba con sus amigos en la sala, por lo que corrió a ayudarla.