La Segura habló sobre su estado de salud después de extracción de biopolímeros

Natalia Segura, quien es mejor conocida como La Segura en las redes sociales, publicó un video para dar a conocer as sus seguidores sobre el proceso de recuperación para retirar de su cuerpo los biopolímeros.

La creadora de contenido digital ha publicado en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 8,1 millones de seguidores, algunas publicaciones en las que cuenta cómo ha sido su recuperación.

En una de esas publicaciones que llamó la atención de sus seguidores fue cuando compartió una imagen dejando al descubierto todo su cuerpo. Allí dejó ver a sus seguidores cómo quedó después de la operación en la que le retiraron los biopolímeros.

En una publicación más reciente, La Segura le respondió a un cibernauta sobre su estado de salud, luego que le preguntara acerca de su recuperación luego de extraer los biopolímeros.

“Hasta el momento muy bien, gracias a Dios. Tengo revisión con mi cirujano el que me retiró los biopolímeros esta semanita si Dios quiere, pero hasta ahora muy bien… Gracias a Dios muy bien de salud”, fue la respuesta de la influenciadora quien se notaba feliz por la recuperación de este procedimiento que la afecto física y emocionalmente, como lo manifestó en otras publicaciones.

El video que fue publicado por la cuenta @Rechismes que habla de los famosos en las redes sociales, tuvo varios comentarios sobre el momento que vive la influenciadora. “Gracias a Dios. A nadie se le desea pasar por un mal momento de salud”, “aburres, a esta mujer ya se le pasó el cuarto de hora” y “milagrazo que no aparece llorando como una Magdalena”, fueron algunos de los mensajes.

La Segura ha estado publicando cada parte de estos procedimientos, en muchas de estas publicaciones ha mostrado las huellas que le dejaron estas cirugías. “En este momento estoy llena de bolas de hielo para tratar de orinar porque ya completé 24 horas sin poder orinar. Es en muchas ocasiones normal, me imagino que por la anestesia (…) Amigos, en estos momentos estoy calmadita del dolor, el dolor es horrible. Yo ayer salí y me desmayé”, dijo la caleña luego de uno de los procedimientos.

El ‘look’ provocador de La Segura en Roma que ha generado críticas de sus seguidores

La segura estuvo de vacaciones por Europa y con su particular estilo generó polémica por la ropa que vistió cuando estuvo en Roma, Italia.

“A mí me da risa porque una seguidora me escribe dizque ‘tú crees que dónde estás, no estás vestida apropiada para el momento’. ¿Perdón? Les voy a decir una cosa, aquí está haciendo un calor el hijue... Por qué opinan sobre la gente cómo se viste o cómo tiene su cuerpo, eso de verdad me saca de quicio”, fue la respuesta de la creadora de contenido digital a quien la criticó en su cuenta de Instagram.

Además, La Segura agregó. “Les voy a decir una cosa: ‘yo no cumplo con las etiquetas’. Si yo fuera para el Vaticano, pero yo no fui al Vaticano, claramente no me vestí… yo para el Vaticano tenía algo seriecito, una camiseta, todo con todo, pero usted cree que con este calor tan hijue... yo me voy a vestir con más tela, están mal”, respondió en el video.

Daiky Gamboa, acompañante de La Segura en este viaje a Europa, también respondió en un tono molesto a la cibernauta que criticó a la influenciadora. “La respuesta es: ¿usted me pagó el tiquete o qué?”.

“Se le llama CULTURA no es crítica, ni mucho menos juzgar porque cada quién se viste como se le dé la gana, pero es típico de ella, alguien le dice algo lo saca en historias (hablando paisa que CERO le queda) a decir que ella misma se paga sus cosas, sin sus seguidores no es nada y bastante que le gusta llamar la atención”, fue uno de los comentarios que tuvo la publicación en @rechismes, cuenta que recopiló la historia del perfil de Instagram de La Segura.