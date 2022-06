El ‘look’ provocador de La Segura en Roma que ha generado críticas de sus seguidores

Natalia Segura, más conocida en las redes sociales como La Segura, está disfrutando de unas vacaciones en Europa, pero recibió críticas de uno de sus seguidoras por la ropa que vistió en Roma.

“A mí me da risa porque una seguidora me escribe dizque ‘tú crees que dónde estás, no estás vestida apropiada para el momento’. ¿Perdón? Les voy a decir una cosa, aquí está haciendo un calor el hijue... Por qué opinan sobre la gente cómo se viste o cómo tiene su cuerpo, eso de verdad me saca de quicio”, fue la respuesta de la creadora de contenido digital.

Además, La Segura agregó. “Les voy a decir una cosa: ‘yo no cumplo con las etiquetas’. Si yo fuera para el Vaticano, pero yo no fui al Vaticano, claramente no me vestí… yo para el Vaticano tenía algo seriecito, una camiseta, todo con todo, pero usted cree que con este calor tan hijue... yo me voy a vestir con más tela, están mal”, respondió en un video que recopiló la cuenta @rechismes.

Daiky Gamboa, acompañante de La Segura en este viaje a Europa, también respondió en un tono molesto a la cibernauta que criticó a la influenciadora. “La respuesta es: ¿usted me pagó el tiquete o qué?”.

“Se le llama CULTURA no es crítica, ni mucho menos juzgar porque cada quién se viste como se le dé la gana, pero es típico de ella, alguien le dice algo lo saca en historias (hablando paisa que CERO le queda) a decir que ella misma se paga sus cosas, sin sus seguidores no es nada y bastante que le gusta llamar la atención”, fue uno de los comentarios en el video de @rechismes.

Otros respondieron que los seguidores sí pagan los viajes. “Pues en teoría por los seguidores es que tiene ese nivel de vida. Cada uno cuenta, así que debería al menos hablarles con más respeto o no responder y listo”.

Por otra parte, hubo algunos cibernautas que defendieron a la influenciadora. “De acuerdo, cada quien se viste como quiera”; “la verdad eso es problema de ellos, el hecho que no esté de acuerdo no quiere decir que voy andar criticándolos, si están mal vestidos y pasan pena allá ellos, dejen de meterse en la vida de los demás”.

La Segura les preguntó a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram si les gustaría ver las nuevas adquisiciones que está comprando en el transcurso de su paso por Europa. Al tener una respuesta afirmativa, Natalia prosiguió a mostrar los objetos que son pequeños, como llaveros, hasta costosos, como artículos de diseñador.

“Como casi todos los bochincheros de este perfil, votaron que sí querían ver mis compras. Entonces, ahora sí alisten sus ojitos porque les voy a mostrar todo el shopping que hice hoy, dejé todo mi dinero allá, mentiras no”, dijo la creadora de contenido, antes de dar inicio a la recopilación en Instagram Histories.

Como primera compra mostró un llavero de la reconocida marca Louis Vuitton, al igual que unos topitos –aretes pequeños– que “son preciosos”, según la joven.

Después, La Segura prosiguió a mostrar uno de los productos que, de acuerdo con sus manifestaciones, más quería y se trata de un bolso de la casa de moda italiana Bottega Veneta, es de color nude y tiene una predominante correa dorada.

La influenciadora mostró otra compra que hizo, pero esta vez como regalo para su mamá. En Instagram, Natalia Segura les contó a sus seguidores que adquirió un bolso de una de sus marcas favoritas, Dior; su estilo es formal y de color negro.

La caleña también compartió frente a la cámara de su teléfono celular el resto de artículos de la marca del diseñador de moda Christian Dior: una gargantilla, una pulsera con el mismo tejido y grosor y unos topitos que combinan con sus demás compras. Para finalizar, una pañoleta de color gris que se puso en su cabeza.