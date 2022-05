Yeferson Cossio y Andy Rivera le respondieron a la Liendra tras su video imitándolos

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, compartió un divertido video en el que representó a varios personajes de la farándula. El video fue bastante jocoso y buscaba mostrar características de los famosos que imitó.

Entre las celebridades estaban Yeferson Cossio, Andy Rivera, Epa Colombia y hasta Lina Tejeiro. En lo que corre cada fragmento de audio y video, La Liendra se esforzó por imitar a cada uno de los famosos nombrados y mostrar apartados de la vida real.

Cabe señalar que el creador de contenido señaló que el video lo hacía con todo el respeto del mundo y solo esperaba hacer reír a sus seguidores. Además, manifestó que admiraba a cada uno de los personajes que imitó.

“Yo estuve preocupado, yo dije: uy, ojalá ninguno se vaya a ofender o algo, porque parce yo no tenía esa intención. De igual pregunté, les pregunté a todo que si de pronto les había incomodado, que si algo yo lo eliminaba. A mí me da igual, yo no quería generar rabias con nadie y si generaba rabia lo eliminaba, porque me daba igual. Pero al parecer todos lo tomaron bien, entonces me tranquilicé”, dijo el influenciador en sus redes sociales.

El video tuvo muchas impresiones y comentarios de los famosos involucrados; de hecho, varios de ellos comentaron el video y dieron su opinión al respecto. Entre los que han reaccionado se destacan Yeferson Cossio y el cantante de música urbana Andy Rivera.

Cossio decidió republicar el video para difundir el contenido que había sido bastante acertado, según mencionó. Además, destacó que La Liendra había dado en el punto que era por la forma en que lo imitó. La Liendra recordó cuando Cossio estuvo en silla de ruedas a causa de una lesión que sufrió.

“Cómo va a salir caminando así de la silla? Jajajajajajaja. Nadie me había imitado tan bien en la vida, videazo. Jajaja buenísimo jajaja y el caminado? Jajaja. El pelito, el pantalón de rotos, no, noo jaja la silla de ruedas jajajaja buenísimo” (sic), comentó el influenciador en sus historias de Instagram.

Por otro lado, el cantante Andy Rivera reaccionó por medio de los comentarios del post y manifestó que había sido de su agrado el video. Además, dijo que La Liendra lo había imitado muy bien.

“Esta gu*vaaaa jajajajajajjajajajajajajjajaajajajjajajaja. Para mi sí te llamas, Andy Rivera después del Covid” (sic), escribió el cantante de música urbana, escribió el artista.

En el video también imitó a la carismática Lina Tejeiro. El creador de contenidos la mostró como alguien que admira a Andy Rivera y que al paseo de los famosos únicamente iría si el cantante de reguetón también va, haciendo alusión a la larga relación que tuvieron los dos artistas.

Para terminar con las imitaciones, el influencer se puso en la piel de J Balvin, quien hace poco presumió los dotes de baile de su pequeño hijo. En el fragmento de video es posible ver al doble del artista como un ser lleno de energía y dice que sí va al paseo. Sin embargo, La Liendra aparece diciendo que iría Residente, razón por la cual la imitación de J Balvin cambia de opinión.

En adición, el antioqueño bromeó un poco con las situaciones que ha tenido que vivenciar al perder y recuperar varias veces su cuenta de Instagram.

Por su parte, los cibernautas no dudaron en dejar comentarios sobre el cómico video: “Ojalá este video no lo tomen a mal. La liendra nos hace reír”, “faltó Yina Calderón”, “hace mucho no veía un video tan bueno, el mejor de todos” y “necesitamos el paseo de los famosos 2″, son algunas de las percepciones que se pueden leer.