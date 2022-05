La extravagante fiesta con la que Yina Calderón celebró el Día de la Madre en su empresa

Han corrido solo los primeros días de mayo y la influencer Yina Calderón no esperó al fin de semana para celebrar el Día de la Madre, sino que tomó la decisión de conmemorar la labor de las mujeres que trabajan en su empresa antes de la fecha estipulada en el calendario.

A través de una de sus cuentas de Instagram, la también dj, compartió con los cibernautas la intención de darles una sorpresa a las colaboradoras de su organización. Su idea era otorgarles un día inolvidable en el que las bebidas alcohólicas, la música y los bailes, debían resaltar.

“Hoy no va a ser un día de tanto juicio. Resulta y pasa que celebramos el día de la madre en mi empresa y voy a emborrachar a todos, ¿ustedes qué dicen?”, dijo la influenciadora en historias de Instagram.

“Bueno, como yo cumplo todo lo que digo, en este momento vamos pa’ la empresa. Tatan, tatan, que empiecen los juegos del hambre aquí por este Instagram”, agregó la mujer.

Las palabras de la exprotagonista de novela se hicieron realidad y resultó compartiendo con las colaboradoras a quienes no solo les regaló trago, también les llevó un stripper para que bailara con cada una de ellas.

Durante el show, en el que hubo gritos y diversión, Calderón dijo “llegó la otra víctima”, haciendo referencia a su madre, quien luego de cruzar la puerta empezó a bailar con el exótico stripper.

Pese a la acción de Yina con las mujeres trabajadoras, varios usuarios no le perdonaron la fiesta. En especial el hecho de que tuviera que llevar trago al lugar, pues ella misma ha compartido tener un problema con este tipo de bebidas.

“Yina de verdad no sabe cómo llamar la atención. Menos mal no le importaba Instagram”; “lo único que ofrece es alcohol”; “por qué se prestan para esas cosas” y “deberían vetarla de todas las redes sociales”, son algunos de los comentarios que sobresalen en el perfil de Rechismes.

No obstante, hubo usuarios que apoyaron la acción de la huilense y escribieron: “es buena jefe”, “le enviaré esto a mi jefecito”, “yo no le veo nada de malo hasta yo quisiera que me trajera mi jefa un bailarín de esos” y “las empleadas son adultas pueden decir que no quieren tomar, nadie las obliga…”

Por otro lado, antes de terminar abril, por quinta vez le cerraron la cuenta oficial de Instagram a la influencer. A través de un video, la joven dijo que no le parecía justo y que desconocía por qué estaba ocurriendo eso.

“Buenos días, yo no sé si llorar, reír, saltar o sea, no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé, ¿qué hago? Realmente esto es impresionante. Soy la persona más inhabilitada en el mundo, quinta cuenta inhabilitada, chicos, quinta. Obviamente, me duele mucho que me inhabiliten mis cuentas, no me parece justo”, dijo Yina Calderón por medio de un video publicado a través de otra de sus cuentas.

No obstante, Calderón advirtió que no se quedará quieta y que buscará otra plataforma digital que se ajuste al tipo de contenido que acostumbra a publicar.