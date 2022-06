Así fue el viaje de La Liendra para conseguir una foto con Cristiano Ronaldo ¿Lo logró?

Carlos Mauricio Osorio Gómez, quien es conocido como La Liendra en el mundo de los creadores de contenido digital, es un seguidor del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, por lo que buscó la forma de tomarse una fotografía con el astro lusitano.

La Liendra es un amante del fútbol y el fin de semana anterior también estuvo en la final de la Champions League que ganó 1-0 Real Madrid a Liverpool, este último equipo que contó en el 11 inicial con el colombiano Luis Díaz, de gran temporada con el equipo inglés.

El creador de contenido también se le midió a apostar, pero algunos los criticaron por no apoyar al equipo del delantero colombiano. “Voy a apostarle cinco millones al Real Madrid, pero no me juzguen. Mi billetera está con el Real Madrid, pero mi corazón con el Liverpool. Gano por lado y lado”, comentó La Liendra en sus historias de Instagram.

Continuando con su afición por el fútbol y su estadía en Europa, La Liendra se fue en búsqueda de su gran sueño, una fotografía con Cristiano Ronaldo, quien estuvo con la selección de Portugal en el juego de la Nations League contra España en Sevilla.

“Ya me encuentro fuera del hotel donde está Cristiano Ronaldo. Él se encuentra ahí, en este video se ve que está ahí, Vamos a ver si logramos algo con Cristiano.”, afirmó en uno de sus videos el antioqueño.

“Qué impotencia tenerlo tan cerca, pero tan lejos, hay mucha seguridad. Salen a las 6. Voy a hacer hasta lo imposible para llegar a él. Como sea”, afirmó La Liendra, mientras esperaba en las afueras del hotel a su ídolo, el goleador portugués.

“No fue el día, pero llegará. Me dicen que sentí. ¿Por qué no grité? Porque mucha gente estaba gritando y yo solamente lo quería ver a él ‘el Bicho’. Ahora disfrutar el partido. No solo viaje por una foto, sino apoyarlo”, sentenció La Liendra, quien se notaba algo triste por no poder lograr esa anhelada fotografía con el goleador histórico de su selección.

En otras publicaciones en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 6.2 millones de seguidores, La Liendra demostró su respeto por el seleccionado portugués. Aunque Colombia no jugará el mundial, el creador de contenido ya tiene su equipo favorito para Catar 2022. “Hoy fui y en el mundial seré colombo portugués. Que los kilómetros no sean impedimento para tus locuras”, escribió el antioqueño.

La Liendra no podía dejar pasar esta anécdota sin hacer uno de sus populares videos, en el cual simula que logra tener a Cristiano Ronaldo cerca y se puede tomar muchas fotografías con su ídolo, además tiene la oportunidad de hablar con él, pero tiene la mala fortuna que su acompañante tomó mal las fotos y no quedó el registro fotográfico de su emotivo momento con el atacante portugués.

La Liendra recordó algunos momentos difíciles de su infancia

Por otra parte, el antioqueño publicó recientemente un video en el que contaba un poco de su historia de vida. El creador de contenidos digitales estuvo en París para vivir uno de sus grandes sueños: estar en la final de la Champions League.

En medio de su estadía, generó polémica por un altercado que tuvo con un habitante de calle porque el creador de contenido se burló de él cuando le pidió dinero. La escena la montó en su cuenta de Instagram, donde fue duramente criticado.

Luego de este suceso, La Liendra publicó un video de una entrevista, la cual se sabe que fue filmada en 2018 y compartida por el creador de contenido con el objetivo de reforzar una de las frases que dice en la misma y es que todo lo que se quiera hacer en la vida, se debe hacer por amor y no por dinero.

En las imágenes cuenta que él creció junto a sus hermanos y su madre porque a su papá lo mataron cuando él nació.

“Nací de una familia muy humilde, la cual se conforma de cuatro hermanos y una mamá. Mi mamá es sola, porque a mi papá lo mataron cuando yo nací”, dice.

Cuenta además que tuvo una infancia muy compleja y con muchas necesidades, pero aun así, su familia siempre trabajó para poder salir adelante.