“No puedo con tanta hipocresía”: Yina Calderón reveló la razón por la que renunció a nuevo reality de RCN

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de redes sociales, debido a las publicaciones que suele hacer en sus cuentas personales sobre proyectos o disputas que tiene con otros influencers. La joven, que se refirió a las suposiciones que hace la gente sobre ella, continúa siendo protagonista de noticias relacionadas con sus cirugías y constantes cambios de look.

La ex-Protagonista de Nuestra Tele 2013 despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores de las plataformas digitales con los anuncios que hizo relacionados con un nuevo apartamento temático de Barbie que abrirá en Bogotá, y las próximas cirugías que llevará a cabo para arreglar los daños que hicieron los biopolímeros en su cuerpo.

Recientemente, en medio de comentarios que surgen sobre los contenidos que salen a la luz de la empresaria de fajas, Calderón llamó la atención de más de un curioso de las plataformas digitales con su aparición en el reconocido programa Duro contra el mundo, del Canal RCN, en el que compartió con celebridades como ‘Bola 8′, ‘Chicho’ Arias, Adrián Parada y Karen Sevillano.

Yina Calderón revela por qué renunció al reality

El pasado fin de semana, Duro contra el mundo presentó los primeros capítulos de la divertida serie de pruebas y juegos a los que se tenían que enfrentar las celebridades que conformaban los equipos lila y fucsia. Cada fase de la competencia desató risas y diversión por las ocurrencias de los participantes, quienes debían mover las fichas de la manera correcta para no ir a eliminación.

Sin embargo, de acuerdo con lo que quedó plasmado, el ambiente del programa se tornó tenso por una polémica que protagonizaron Yina Calderón y Karen Sevillano. Ambas creadoras de contenido mostraron su inconformismo con la presencia de la otra en el set, por lo que se respondían mal y se lanzaban indirectazos.

Aunque no se pelearon cara a cara, los roces se hicieron evidentes cuando los equipos ganaban o perdían, pues cada una integraba un color diferente. Sevillano estuvo callando a la empresaria de fajas cuando intentaba hablar, además de mirarse mal y hacerse expresiones de incomodidad.

Frente a este ‘raye’, la exprotagonista decidió renunciar a la competencia, lanzándose al agua y despidiéndose del público que la acompañó en la grabación. Sus palabras no se hicieron esperar y afirmó que se iba porque “ella no podía con tanta hipocresía”.

Una vez salió del formato televisivo, la joven quiso responder algunas inquietudes de sus fanátocos a través de una dinámica en Instagram, revelando la causa principal de su poca estadía en el reality. La empresaria enfatizó en que estaba agradecida con RCN, pero no soportaba algunas personas que estaban integrando los equipos.

“Nené, vivo muy agradecida con RCN y me gusta la temática del programa, pero no contaba con que llegaría y encontraría gente que no me cae bien y que no soporto. No soy de las que: ‘Hola’ (sonrisa y beso a la cámara), la chimb%$...me voy”, dijo Calderón en un video que subió a su perfil de la red social.

En otra de las interrogantes que aparecieron en la actividad, una persona quiso saber por qué tenía una actitud “tan chocante”, ya que tenía otro concepto completamente diferente de ella. La colombiana afirmó que esa no era solo su versión, pues cambiaba realmente cuando algo no le gustaba.

“Princesa, yo soy cero chocante. Si me conocieras te darías cuenta de que soy supersencilla y relajada a morir, pero no puedo ser hipócrita. Si alguien no me cae bien o algo no me gusta, no lo puedo disimular, se me sale, me brota”, aseguró en el clip, en el que finalizó indicando que sus compromisos externos también la hicieron renunciar.

“Todo fue excelente, la pasé superchévere, me divertí, me reí, la producción excelente, pero no, tengo que tocar guaracha; hay una persona ahí que no me cae bien y no me voy a prestar para la payasada. Entonces preferí tirarme al agua y renunciar”, agregó.