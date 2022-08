“En este medio, amigos no hay”: Yina Calderón habló sobre la broma de Dani Duke y La Liendra

Hace unos días, la pareja de influenciadores Dani Duke y La Liendra subieron a redes sociales un video en el que se muestra que le jugaron una broma a Daiky Gamboa, uno de sus amigos más cercanos.

De inmediato, las plataformas digitales se llenaron de comentarios de rechazo, pues el que ha sido director creativo de la estrella mundial, Karol G, se mostró conmovido en la pieza audiovisual. Todo esto porque los influencers le hicieron creer que le habían regalado un carro Mercedes-Benz, bajo el argumento de valorar su amistad y compromiso.

El también creador de contenido lloró, se arrodilló e incluso manejó el que, supuestamente, sería su nuevo automóvil. Sin embargo, la ilusión fue una cortina de humo, ya que pasados los minutos, la amante del maquillaje le dijo a su amigo que todo era un montaje y que la broma era un mensaje para incentivar a Daiky a materializar sus sueños con esfuerzo.

Enseguida, el creativo no lo podía creer y prosiguió a decirle a sus amigos que jugaron con sus sentimientos y todo lo hicieron únicamente para ganar ‘Me gustas’ y visualizaciones en las redes.

En consecuencia, la mayoría de cibernautas no aceptaron este contenido, hasta el punto en el que arremetieron en contra de la dupla de figuras públicas, diciéndoles que no hay derecho para tal actuación. No obstante, es necesario aclarar que en la redes de la antioqueña ya no aparece el video, además cada uno de los influencers han dado a conocer sus posturas.

La broma donde La liendra y Dani Duke le hacen creer a daiky que le regalaron un carro pero es mentira 🙄 pic.twitter.com/s8W5p4lXim — Larecocha123 (@Larecocha123) August 12, 2022

Usualmente, la empresaria de fajas Yina Calderón suele dar su opinión sobre diferentes situaciones que pasan en el gremio de los creadores de contenido; ha criticado a Epa Colombia, Yeferson Cossio, entre otros, por lo que recientemente no pasó por alto el video tendencia de la broma hacia Gamboa.

A través de historias de Instagram, la mujer que ahora está construyendo una casa con la temática de Barbie, se pronunció en relación con el contenido que había subido Dani Duke.

La también exprotagonista de novela expresó que varios de sus seguidores le han estado pidiendo que se manifieste sobre el montaje que aparece en redes, así que tomó la decisión de compartir su punto de vista. Aclarando, supuestamente, que se refirió a la broma y no a la dupla de influencers.

“Ustedes me están preguntando qué pienso de la broma que le hizo Dani Duke y La Liendra a Daiky. La verdad, y les voy a hablar de la broma, no de ellos, pues es muy humillante. Lo que pasa es que en este medio, amigos no hay, mis amores, entonces uno por ganar seguidores pone en vergüenza al amigo, a lo que sea, porque se dejan llevar más por los seguidores”, indicó la polémica mujer.

Asimismo, Calderón se atrevió a opinar sobre los sentimientos de Gamboa y dijo que, aunque no lo conoce, en el video de la broma se ve que sus expresiones fueron muy reales.

“Yo a Daiky no lo conozco, pero en el video me ha transmitido buena energía, me parece que es un buen ser humano y se le veía muy emocionado, como que sí le gustaba la sorpresa. Por eso es que siempre me han caído mal, porque no hay derecho a que hagan ese tipo de cosas”, opinó la influenciadora.

Sumado a esto, la emprendedora consideró que el único que puede tomar decisiones ahí es Daiky Gamboa porque, para ella, así no se debe jugar con los sueños de los amigos. De hecho, declaró que la pareja de creadores de contenido “no tienen amigos” y que son acciones “patéticas”.

“La Liendra quiere imitar a Cossio”

Antes de terminar, la empresaria de fajas le dijo a sus seguidores que ella considera que La Liendra está haciendo este tipo de contenido para imitar a Yeferson Cossio.

“Ya no hace los videos que hacía, o ya no le generan, entonces demás que es por eso. Pero la diferencia es que Cossío si regala las cosas de verdad y no juega con los sentimientos de sus amigos, ellos sí. Pero bueno, así es la vida”, concluyó Yina Calderón.

A continuación, las declaraciones de la exprotagonista de novela: