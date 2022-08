Ana Sofía Henao reveló los problemas que tuvo por implantes mamarios

Una de las mujeres que hace años estuvo en las portadas de varios cuadernos para ir a la escuela y la universidad fue la modelo Ana Sofía Henao. La antioqueña ha sido reconocida por su propio estilo para posar frente a las cámaras y, por supuesto, por la belleza que hoy en día, con 40 años, sigue teniendo.

La naturalidad de Henao, con sus ojos verdes y cabello rubio claro, sigue impactando a sus fanáticos. Además, en Instagram tiene más de un millón de seguidores y suele compartir fotografías a manera de recuerdo y de su vida actual.

Gracias al poder de difusión de las redes sociales, hace unos días la modelo, nacida en Medellín, abordó un tema que ha llamado la atención al confesar que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de extracción de implantes mamarios.

En efecto, la razón principal de esta decisión tiene que ver por temas de salud. Pero para la reconocida figura pública del mundo de las pasarelas, antes de someterse a la cirugía, no se le pasó por la mente que la causa de la reacción de su organismo era por los implantes que tenía en su pecho.

Es así como la celebridad compartió su testimonio y los síntomas que experimentó: “Con el tiempo comencé a sufrir problemas que fui normalizando: migrañas, infecciones urinarias, intolerancia a alimentos y productos, fatiga, ansiedad y uno que otro ataque de pánico”.

Sin embargo, al normalizar dichas patologías su día a día continuaba, pero todo cambió cuando supo sobre el síndrome de Asia (conocido como síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por sustancias en el cuerpo). Al saber sobre este diagnóstico, Ana Sofia Henao encontró que el cuadro sintomatológico tenía coincidencia con lo que ella estaba sintiendo, en ese entonces.

A través de una entrevista publicada en el perfil de Asia Recovery, enfocada en el difusión de contenido para la salud física, mental y espiritual, la famosa modelo habló al respecto y dijo que su salud primó por encima de cualquier otro factor, pero aun así, tenía un miedo: no sabía cómo iba a quedar después de la cirugía. Mucho más, cuando su carrera se podía ver comprometida con la decisión.

“Me operé muerta del miedo, un poco preocupada por mi trabajo, por las campañas publicitarias, porque vivo de la imagen”, relató.

No obstante, luego de la intervención médica, su percepción cambió: “Cuando me vi estaba feliz, me veía como una mujer sexi de portada de revista. No sé cuándo comenzamos a pensar que ser sexi es solamente ser voluptuosa”, analizó.

En la charla, la antioqueña fue enfática al mencionar el amor propio, aún cuando los estereotipos o estándares siguen haciendo de las suyas en su profesión. Incluso, Henao rememoro cuándo fue la primera vez que se sometió a una cirugía de implantes mamarios.

Con 17 años y muchos sueños por cumplir, la famosa contó que a esa edad fue la primera vez que ingresó al quirófano, pues en esa época consideró que era lo más propicio para su imagen y las campañas.

De manera conjunta, la mujer destacó el poder de las redes sociales como plataformas para expresar los miedos y comprender al otro: “Todos podemos entender que todos los seres humanos sentimos, tenemos miedos, tenemos inseguridades (...) Yo era una adolescente con mis estándares de belleza, crecí viendo programas de campañas publicitarias y yo decía: ‘Yo me quiero parecer más a eso’”.

A pesar de las subidas y bajadas, la paisa aseguró que no cambiaría ninguna de sus vivencias, ya que esas experiencias son las que le han permitido darse a conocer ante los demás. “Soy la consecuencia de todo lo que ha pasado en mi vida. Me siento tan feliz y tranquila de que ahora puedo decir que no cambiaría nada”, compartió Henao.

Antes de terminar, la celebridad colombiana detalló que al momento de iniciar el proceso de mejora para su salud, optó por transmitir serenidad y confianza para otras mujeres que buscan construirse con base en su misma situación.

Ana Sofía Henao contó que es la voz de muchas y, por eso, se siente satisfecha. “El mensaje es muy claro y es amor propio”, señaló la modelo de portadas de cuadernos escolares, a principios del año 2000.