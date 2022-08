“No me creo más que nadie”: el emotivo mensaje de La Liendra tras lluvia de críticas

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, es uno de los creadores de contenido colombianos con el mayor número de seguidores y, a pesar de que muchos de ellos lo defienden, también ha estado en el ojo del huracán por varios de sus comportamientos que no han sido bien recibidos en el mundo virtual.

Recientemente, el influencer y su novia, Dani Duke, fueron muy criticados por la fuerte broma que le jugaron a uno de sus amigos en la que parecía que le habían regalado un carro de lujo, pero todo era una mentira.

En redes sociales tildaron a los dos creadores de contenido como crueles y aseguraron que este tipo de cosas no se le hace a sus buenos amigos.

Ante esto, la Liendra decidió contestar con una fotografía y un extenso mensaje en el que habló sobre su vida, sus amistades y cómo ha sido blanco de objeto de muchos en redes y lo que esto ha generado en él.

“Me siento agotado, a veces me pregunto si quiero seguir o si tal vez debo parar. Sé que cometo errores, pero también sé que soy un ser humano normal de 22 años que los puede cometer”, comenzó diciendo.

También afirmó que desde que comenzó en el mundo de las redes sociales ha recibido múltiples críticas; primero por no haberse graduado, luego por no saber escribir, por sus tatuajes y otras cosas más como el video íntimo que se filtró de él y su novia.

Sin embargo, según dijo, nadie se ha puesto a considerar cómo se siente él ni se ha puesto en sus zapatos.

“Soy un pelado que toda Colombia lo reconoció, salió de la pobreza, agarró dinero, le cambió la vida y nadie le dijo cómo comportarse solito, he tenido que lidiar con todo y claro que cometo errores”, dijo.

Dijo además que es una buena persona y no una basura como muchos han dicho y que no busca hacerle daño a nadie ni humillar a sus amigos, a propósito del video de la broma: “No me creo más que nadie ni mucho menos le hago daño a alguien, soy un pelao y que como usted que quiera tener una vida normal, pero que no puede porque su propia gente siempre está buscando verlo caer, sé que soy reconocido, pero también soy persona y me duele escuchar lo que dicen de mí y cómo hablan de mis cosas que ni siquiera son reales”, dice.

Afirmó, además, que le es muy difícil ser una versión más real de él en redes, pero lo que más le molesta son las opiniones que tienen de él los demás, porque solo se fijan en lo malo y que en tres o cuatro segundos buscan destruirlo y destruir su imagen.

“Me siento agotado porque cuando hago cosas chimbas, lindas y buenas, ni siquiera el 10 % de las páginas y de la gente los ve, cuáles son esas ganas de verme abajo, qué te hice, cuál es tu rabia, usted algún día va a estar acá arriba, va a lograr todo lo que sueña y me va a entender lo duro que es vivir una vida la cual todo el mundo opina de ella”.

También aseguró que no se piensa callar ni rendir por lo que dicen porque la gente siempre lo que quiere ver abajo y por ello piensa sacar fuerza y dar la pelea para sacar a su familia adelante y ser mejor cada día.

“Dios lo bendiga... discúlpame si a veces me equivoco y perdón por hacerlo tan seguido, pero en mi casa normalmente soy muy torpe”, concluyó.