La Liendra contó por qué no ha estado acompañando a Andy Rivera en difícil momento

Mauricio Gómez, mejor conocido como La liendra, apareció recientemente en su perfil de Instagram para hablar acerca de la situación emotiva que su amigo, el cantante de reguetón Andy Rivera, está pasando en estos momentos de su vida.

El influencer se sumó a la caja de preguntas para que sus más de seis millones de seguidores lo interrogaran. Es así como entre las cuestiones que La Liendra seleccionó se encuentra: ¿Ya no se habla con Andy?

Tanto el creador de contenido como el artista han demostrado en varias ocasiones una cercanía amistosa en la que han compartido momentos juntos, además de viajes. Sin embargo, con el paso del tiempo, los internautas han notado que ha habido una lejanía entre la dupla de figuras públicas.

Para abordar la pregunta y dar una respuesta, La Liendra dijo que él aún se comunica con el cantante de Espina de rosas, pero recalcó que Andy necesita de su propio espacio individual para mejorar. Así que él lo está acompañando en su mente y corazón.

“La verdad sí me hablo con el flecho -Andy-, hoy en día es mi mejor amigo, pero hace rato no me veo con él porque siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar”, expresó La Liendra.

En adición, el influencer dio a conocer los sentimientos que le producen no poder acompañar físicamente al artista pereirano: “Me da rabia e impotencia no poder estar ahí con él, porque yo quiero estar también en las malas, pero toca esperar”, añadió.

Es importante recordar que el hijo del también cantante Jhonny Rivera permanece activo en redes sociales, en donde compartió que está atravesando una crisis de depresión desde el año pasado.

“Pronto voy a volver, poco a poco. Desde noviembre del año pasado, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito. Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, dijo el joven en una publicación que subió a su cuenta personal.

De igual forma, el intérprete de Alguien me gusta se mostró optimista con que logrará salir adelante y retornará todo a la normalidad, llevando paso a paso su proceso interno, el cual inició de una manera plenamente voluntaria.

“La vida no se arregla con dinero, ni con una casa gigante”

Andy Rivera subió un mensaje a través de historias de Instagram, en el que dice que “la vida no se arregla sólo con dinero, ni con una casa gigante”.

A raíz de ello, el artista hizo una reflexión en relación con el alcance de la felicidad y lo que, al parecer, él interpreta de este estado de ánimo.

“La felicidad no proviene de las posesiones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado. La felicidad y el estado de paz llega cuando sueltes tus miedos, te dejas ser, sanas las heridas de tu niñez, tu adolescencia e incluso las que te hicieron ayer”, escribió el famoso colombiano.

En adición, Rivera hizo un llamado al respeto por sí mismo, para dejar a un lado los comentarios poco productivos.

“Hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión (...), entiendo que aunque ante los ojos de todos tu vida luzca perfecta quizá no es la que querías para ti. Quizás sientes que quieres salir a buscar algo y el miedo de ser incapaz de hacerlo te hace sentir hoy así, pero somos más que esa sensación de frustración. Hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros de lo que imaginamos. No sé cuál es la solución aún, pero nos vamos a acompañar”, concluyó el reconocido cantante.