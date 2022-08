“No voy a caer en ese jueguito”: Lina Tejeiro le habría respondido a Yina Calderón tras hablar de su relación

Yina Calderón se volvió a ubicar en el centro de las polémicas en redes sociales, debido a una serie de videos que publicó en sus cuentas personales. La empresaria de fajas llamó la atención de los usuarios de los escenarios digitales con declaraciones que dio respecto a un tema que ha estado en tendencia.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 subió unos clips donde se refería a la actual relación de Lina Tejeiro y Juan Duque, manifestando que le parecía todo una mentira, ya que, para ella, el artista lo que buscaba realmente era subir seguidores en medio de su carrera.

“Esa relación la verdad no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. Es una mentira, es una mentira que están enamorados, y el pelado (Duque) solo busca seguidores y ella se los está dando. El peladito es bien farandulero, yo me quedo con Andy realmente”, dijo Calderón en una de sus historias de Instagram.

Ante estas palabras, la actriz colombiana decidió publicar un video, el cual fue considerado como una respuesta a la joven polémica. La artista fue clara al asegurar que no buscaba seguirle el juego a Calderón, quien siempre quería ser noticia con estas opiniones negativas de las vidas ajenas.

“Lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Si ustedes escuchan a una persona hablando mal de otra, sencillamente esa persona está hablando de sí misma, y más cuando habla de alguien que no conoce, de alguien que nunca ha visto en persona… de un tema totalmente ajeno”, dijo Tejeiro en su cuenta oficial de Instagram

“Además, yo no voy a caer en ese jueguito de que hablen de mí y yo voy y contesto porque esa es la estrategia… siempre la utilizan. Hablemos de esta que siempre nos contesta”, agregó la celebridad, enfocándose en que ignoraría los ataques de la exprotagonista, sin mencionar su nombre en estos contenidos.

Estas palabras fueron aplaudidas por los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que era la mejor decisión, teniendo en cuenta que Yina Calderón disfrutaba causar controversia y meterse en los asuntos personales de los demás.

¿Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron?

Ambos artistas han conquistado a sus seguidores de las plataformas digitales con el romance que llevan desde hace algunos meses, teniendo en cuenta el pasado sentimental que compartió Tejeiro con sus fans, años atrás. Muchos se alegraron por este nuevo inicio, dejando a Andy Rivera a un lado y abriéndose paso a personas distintas.

Sin embargo, recientemente, los fanáticos de la pareja comenzaron a especular que posiblemente estaban peleando por una serie de indirectas que hicieron en sus cuentas oficiales de Twitter. Los interrogantes quedaron en el aire, al punto que el artista paisa tuvo que pronunciarse y responder si todo había terminado con la celebridad.

Juan Duque utilizó su cuenta oficial de Instagram, específicamente las historias, para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, y así aclarar qué pasó con la actriz.

“¿Qué pasó con Lina?”, escribió una persona en la casilla de preguntas, buscando saber detalles del supuesto ‘raye’ que tuvieron los jóvenes.

“Todo superbién, todo melo. Ya le tengo que mandar el mensaje de buenos días”, dice el cantante en un video, donde mira hacia un lateral y agacha la cabeza para ver la pantalla.

Estas palabras serían la respuesta clave de que ambos se encuentran bien y su química sigue intacta, pese a las especulaciones que suelen surgir en plataformas digitales y cuentas de chismes. El intérprete de X ti lo digo no dejó cabos sin atar y silenció a los interesados en ver esta unión mal.