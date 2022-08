“Me quedo con Andy”; Yina Calderón arremetió contra Juan Duque, novio de Lina Tejeiro

Yina Calderón siempre causa controversia con sus declaraciones y esta vez se fue contra Juan Duque, la nueva pareja de la actriz Lina Tejeiro. Según la empresaria de fajas, el hombre que ahora acompaña a la colombiana no es de fiar.

“Esa relación la verdad no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. Es una mentira, es una mentira que están enamorados y el pelado (Duque) solo busca seguidores y ella se los está dando. El peladito es bien farandulero, yo me quedo con Andy realmente”, dijo Calderón en una de sus historias de Instagram.

Tejeiro ha captado la atención de los curiosos con su nueva relación sentimental y los proyectos que lleva a cabo en portales como su canal de YouTube.

La artista ha utilizado sus cuentas oficiales, en especial de Instagram, para plasmar el bonito vínculo que tiene con Juan Duque y los momentos que comparten en sus encuentros. En distintas ocasiones suelen revelar espacios románticos que viven, además de lo amorosos que lucen cuando están en público.

Sin embargo, según se aprecia en las redes sociales, muchas personas han aprovechado estos escenarios para criticar a la celebridad, tal como lo hizo Calderón, y referirse a su nuevo romance con el artista paisa. Los haters comentan y hacen publicaciones en las que se enfocan en la vida de Tejeiro, burlándose y señalando las decisiones que toma.

Al respecto, la actriz no dudó en recurrir a su perfil de Twitter, en el que quiso compartir un tajante y seco mensaje en contra de quienes opinan de sus asuntos privados. La colombiana fue clara en manifestar que disfrutaba mucho ver a esas personas que se incomodaban con todo lo que ocurría en su vida.

“Disfruto que les arda mi existencia”, escribió la joven en un trino, en el que sumó más de cuatro mil likes y varias respuestas de sus seguidores.

Algunas personas aprovecharon para responder la publicación que hizo la actriz, centrándose en que el auge que tenía actualmente la hacía aparecer en redes sociales, medios y posts, llevando a los curiosos a “cansarse”.

De igual manera, para darles continuidad a sus pensamientos sobre el hate que le tiran en estos espacios, Lina Tejeiro lanzó otro trino en el que mencionaba que nadie debía hacer que su felicidad dependiera de lo que sucedía en las realidades ajenas. “Y recuerda que para ser feliz lo que hagan los demás con su vida, decisiones y elecciones, te debe importar un cu... No te metas en la vida de los demás, métete mejor al gimnasio. Lindo agosto”, publicó en la cuenta.

Para finalizar con la ráfaga de trinos que hizo respecto a este tema, la artista de televisión lanzó una contundente pulla sobre las personas “solapadas” y “cobardes”, quienes exponen la vida de los demás y huyen cuando es el turno de ellos.

“Deseo que jamás te cruces en el camino con una persona solapada, de esas que tiran la piedra y esconden la mano, de esas que les falta coraje para asumir lo que dicen, de esas que les gusta exponer a los demás, pero cuando es el turno de ellos huyen. De esas que son cobardes, pero peligrosas”, escribió en su reciente post.