¿Mike Bahía y Greeicy Rendón tendrán otro bebé? Esto dijo el cantante

Mike Bahía se encuentra disfrutando de una nueva faceta en su vida, debido a los cambios que llegaron a su carrera y a su relación con Greeicy Rendón. El cantante está presentando actualmente su reciente lanzamiento, el cual lleva por nombre ‘La falta’.

Esta producción se centra como una dedicatoria a esas personas que se extrañan, que están ausentes y que se anhela poder ver de nuevo. La letra emotiva y suave capta a la perfección la inspiración detrás de la canción.

Recientemente, en medio de la promoción que está llevando a cabo de este proyecto musical, el colombiano comentó los planes que vienen en su trayectoria musical y su rol como padre. En el diálogo, el intérprete de ‘Buscándote’ habló sobre esta experiencia con su pequeño hijo y si desea realmente tener una hija a futuro.

“Me sueño con una niña”, afirmó Mike Bahía, expresándole al medio sus antojos por tener una familia con la parejita de hijos.

Ante la inquietud si tendrá más hijos con su pareja sentimental, el artista fue claro en mencionar que es una decisión de los dos, pese a que él si estaría demasiado feliz por recibir a otro bebé en su casa. Mike enfatizó en que todo queda en manos de Greeicy, quien será la encargada de llevar a la criatura en su vientre por varios meses.

“Es una decisión que debemos tomar entre los dos. A mí me encantaría, pero a las mujeres les toca mucho más duro. Lo que sea que ella quiera, yo la apoyaría”, reveló el intérprete en este espacio.

Por otra parte, la celebridad de la industria musical nacional contó un poco de las sensaciones que lleva en su vida tras convertirse en padre. Bahía fue claro al hablar de la magia que llevaba en su interior, pues hace poco su hijo le dio un inesperado regalo que lo emocionó.

“Hace poco me regaló la primera carcajada y yo me reía como un idiota con él. No sé, es una felicidad que, los que la tienen, me van a entender”, afirmó el cantante, reiterando lo consciente que es de las implicaciones y responsabilidades que acarrean los hijos.

Video habría revelado el rostro de Kai

Días atrás, la cantante y su pareja quedaron en el centro de algunas noticias en las redes sociales, debido a un contenido en el que supuestamente se veía el rostro de su primogénito. Muchos curiosos buscaron el perfil y la cuenta donde se aprecia este video, afirmando que no se podía difundir de tal manera por precaución.

A pesar de la acogida que tuvo la noticia del nacimiento del niño entre el público de las plataformas digitales, los artistas decidieron manejar el tema con discreción y respeto desde el primer momento, controlando la exhibición que le daban al niño en redes sociales. Greeicy y Mike han mantenido al niño alejado del foco de los medios, evitando mostrar el rostro hasta que crezca.

De acuerdo con lo que se comentó, TikTok se convirtió en la plataforma para que se filtrara un inesperado contenido en el que habría quedado al descubierto la cara del pequeño mientras compartía con su mamá. Una cuenta subió un clip en cámara lenta, donde registra a Greeicy sentada junto al piano, con el coche de su hijo al fondo.

En una pequeña fracción de segundo se alcanza a apreciar al niño acostado en esta base, mientras su mamá interactúa con quien la está grabando. El descuido captó a Kai, dejando en evidencia su tierno rostro.