Inesperada reacción de Bad Bunny luego de que un fan le lanzara un celular en pleno concierto

Bad Bunny sigue despertando toda clase de sentimientos entre sus fieles fanáticos del mundo, debido a la ola de conciertos que realiza desde hace algunas semanas. El cantante logró marcar una huella entre el público, el cual disfruta plenamente de su nuevo álbum ‘Un Verano sin ti’ , que ha marcado récords y ocupa los primeros lugares en distintas plataformas.

Recientemente, tras dejar a la vista una supuesta mención que hizo sobre Darío Gómez, el intérprete de ‘Andrea’ volvió a cautivar a los curiosos de redes sociales con un particular video que fue grabado durante uno de los conciertos que ofreció en Estados Unidos con su gira ‘World’s Hottest Tour’.

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes de un clip que comenzó a recorrer estos escenarios digitales, el puertorriqueño se encontraba en el escenario disfrutando con el público presente, por lo que optó por sacar su celular y realizar algunas fotos en compañía de quienes estaban cerca de él.

Sin embargo, toda la atención de los fans se concentró en una inesperada reacción que tuvo el cantante cuando una persona que estaba en la multitud le lanzó su celular para que se tomará una foto. Bad Bunny estaba concentrado mirando su celular, cuando el otro móvil golpea su cadera y cae al suelo.

El artista mueve su cabeza y detalla el objeto, bajándose los lentes que tenía puestos en la cabeza. El latino se agacha, toma el celular y lo tira hacia la parte de atrás del escenario, por lo que muchos asistentes soltaron una risa de sorpresa por la reacción que tuvo.

A pesar de que los presentes creyeron que el cantante se disculparía o tomaría el móvil para regalar la foto, las cosas no resultaron de esta forma y toda la presentación continuó. Bad Bunny tomó de nuevo su celular y posó para la instantánea que quería lograr en medio del show.

En redes sociales fue catalogado como “arrogante” por la actitud que tuvo con aquella persona que lanzó su celular, además de ser criticado por tirar el objeto sin permiso. No obstante, hay quienes aplauden que se defendiera de esta manera, ya que el objeto lo pudo haber golpeado peor.

Bad Bunny tuvo su primera presentación en el Estadio Camping World de Orlando, Florida, y luego prosiguió a dar su show en Atlanta, exactamente en el Truist Park. En las imágenes que han salido a la luz, el artista del género urbano recreó el toque especial de su disco y voló sobre una palmera para cantar ‘Un Coco’.

Fan se metió e interrumpió juego de béisbol de Bad Bunny

Semanas atrás, la participación de Bad Bunny en un juego de béisbol no pasó desapercibida entre los presentes del Dodger Stadium, donde integró los actos inaugurales de la semana del All-Star. Los fans se mostraron interesados en ver esta faceta del cantante, por lo que las sorpresas no frenaron ahí, ya que una mujer no se contuvo y terminó interrumpiendo el partido.

La joven, que se encontraba entre el público del estadio, aprovechó un descuido de la seguridad y protocolo del evento para lanzarse al campo de juego y acercarse bastante al artista mundial. Pese a la intención que tenía de compartir unos segundos con la celebridad, todo se vio frustrado cuando unos hombres la detuvieron.

Según se aprecia en un video que circula en redes sociales, la fanática fue atrapada por integrantes de la seguridad, quienes la sacaron del escenario y la retuvieron ante la reacción que tuvo. A lo lejos, en las mismas imágenes, se puede apreciar a Bad Bunny, quien no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en uno de los laterales del campo.