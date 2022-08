Bad Bunny causa revuelo tras mencionar a Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’

Bad Bunny es uno de los cantantes más famosos a nivel mundial, debido al extenso camino que ha recorrido en la industria artística. A lo largo de los años ha construido una gran fortuna, por lo que actualmente se ubica como uno de los representantes del género urbano más cotizados.

Actualmente, es el artista número uno en las plataformas de streaming, y su álbum más reciente Un verano sin ti rompió varios récords, robándose los aplausos y cariños de los fieles seguidores. Poco a poco ha avanzado con este proyecto, cautivando a nuevas personas en todo el mundo.

El puertorriqueño se ha convertido en protagonista de diversos contenidos en las plataformas digitales, debido a las publicaciones que sube a sus perfiles. El joven llama la atención con frases románticas, algunas de desamor y otras de sus comentados temas, los cuales son replicados por los fanáticos.

Recientemente, el cantante desató una ola de reacciones con un trino en su cuenta de Twitter, en la que habría mencionado a Darío Gómez, fallecido cantante colombiano. Pese a que no lo nombra directamente, muchos dicen que esta frase hace alusión a su trabajo.

Bad Bunny se refirió a Darío Gómez y enloqueció en las redes

En los últimos días, el artista urbano ha dado de qué hablar por algo completamente diferente a sus lanzamientos o conciertos. Aunque sí se trata de una publicación en redes sociales, específicamente en su cuenta de Twitter, algunos aseguran que podría estarse refiriendo a Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’.

Se trata de una publicación en la que escribió: “Siempre entre comillas”, por lo que internautas habrían comentado que se refiere a la canción que lleva el mismo nombre, interpretada por el artista popular, y que fue uno de sus grandes éxitos.

siempre entre comillas — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) October 14, 2021

Al parecer, la letra de la canción se refiere a un amor no correspondido, que solo aparece de vez en cuando y en el que el hombre le está diciendo a la mujer que no quiere ser solo su amor “entre comillas”, pues sabe que ella está con alguien más.

Una gira esperada

Varias de las canciones siguen ocupando los primeros lugares de las listas de éxitos y diferentes países alrededor del mundo están esperando la llegada del cantante en su gira mundial. De hecho, Colombia es uno de estos países y en noviembre el cantante puertorriqueño tendrá tres fechas en el país.

La gira ya inició y los videos de algunos de los momentos han encantado a los seguidores del cantante, pues muchos no pueden esperar para que llegue a sus países y así cantar junto a él sus más grandes éxitos, además de conocer a los invitados que estarán sobre el escenario.

Bad Bunny y el beso que le dio a una colombiana en ‘Bullet Train’

Una de las escenas que más cautivó de la cinta es una en la que aparece una colombiana: Andrea Muñoz, quien en la trama tiene un vínculo sentimental con el cantante. Por esto, contó cómo fue su experiencia trabajando con el famoso.

Muñoz conversó con el programa La red y reveló detalles de lo que fue su experiencia en uno de los escenarios más exclusivos para el rodaje de películas: Hollywood.

Para empezar, habló de cómo se sintió él en los días de grabación: “Yo estaba muy asustada el primer día, porque era la primera vez que estaba en una producción tan grande. El tiempo es oro allá, no hay tiempo para perder, y si uno lo hace mal, quedas cancelado de Hollywood para siempre”.

En cuanto al beso que se dieron, tal y como lo señaló, aseguró en el diálogo que no “había tiempo de conocernos ese día”, y “romper el hielo fue darnos un beso, no tuvimos tiempo. Ese día trabajamos en locación y con la luz del atardecer”, precisó mientras no se le desdibujaba una sonrisa en su rostro.

La colombiana habló sobre la personalidad del reguetonero: “Él es más tímido, un poco más callado. Es muy tierno, es muy dulce”, afirmó.