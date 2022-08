Jhonny Rivera sufrió tremendo susto en un avión, ¿qué pasó?

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, quien recientemente se ha posicionado en el mundo artístico como uno de los mejores intérpretes a nivel nacional, pasó uno de los sustos más grandes de su vida en un avión cuando se dirigía a Ecuador.

El pereirano cumplía una ruta camino al vecino país, con escala en Pasto, donde cumpliría con un concierto en medio de su agenda artística. No obstante, Rivera dio a conocer en sus redes sociales que el vuelo que se dirigía a la capital del departamento de Nariño tuvo que aterrizar en Bogotá de emergencia.

“Nosotros íbamos para Ecuador, específicamente para Pedro Vicente Maldonado, y la idea era salir de Medellín a Bogotá, y de Bogotá a Pasto para continuar vía terrestre, pero cuando estábamos llegando a Pasto y el avión iba a aterrizar se sintió un brusco movimiento dentro de la aeronave... mejor dicho, como si se fuera a desbaratar el avión, que hasta me despelucó”, publicó en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

En esta red social, donde tiene más de tres millones de seguidores, Jhonny Rivera dijo que, debido a esta acción brusca del avión, la aeronave, que cubría un vuelo comercial, se vio obligada a devolverse a Bogotá por motivos de seguridad.

“El avión intentó sobrevolar y aterrizar de nuevo, pero no fue posible y por eso nos devolvieron para Bogotá”, concluyó Rivera.

En este sentido, el cantante de música popular se vio obligado a alterar su agenda para poder cumplir con los compromisos artísticos y comerciales.

Tras lo sucedido, Rivera indicó que fue un viaje pesado y que gracias a Dios pudo llegar a su destino sano y salvo.

“Fue un vuelo muy pesado, por tanta turbulencia y viento, pero gracias a Dios llegamos tras dos intentos”, apuntó el cantante en sus historias de la red social Instagram.

Jhonny Rivera reapareció y mostró su nueva mansión; presumió sus camionetas

Jhonny Rivera anunció hace unos días que tomó la decisión de abandonar su finca, ubicada cerca de Pereira, debido a que la situación con algunos fanáticos que se acercaban en tono agresivo para pedirle ayuda se salió de control.

De acuerdo con el cantante, las constantes visitas inesperadas fueron aumentando cada vez más y muchas personas armaban pleitos con los integrantes de su equipo de trabajo. Incluso, aseguró que recibió fuertes amenazas.

“Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme, porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan superagresivo”, precisó en aquel momento.

Tras este lamentable anuncio, el artista de música popular reapareció esta semana en las redes sociales y mostró su nueva casa mediante un video publicado en Instagram, donde recibió cientos de comentarios de felicitaciones.

El risaraldense, de igual manera, aprovechó el momento para presumir sus cinco camionetas de lujo y manifestó que el garaje le quedó pequeño. Asimismo, les agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le dan.

“Mi gente, ahorita me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido”, indicó Rivera inicialmente.