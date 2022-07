Jhonny Rivera se mudará de su finca; siguen los líos por fans que llegan a pedirle ayudas

Jhonny Rivera sigue siendo protagonista de distintas noticias en medios nacionales, debido a los contenidos que suele compartir en sus redes sociales. El artista, además de triunfar en la música, se ha robado las miradas con las ideas y confesiones que suele hacer en sus cuentas personales de las plataformas digitales.

En medio de los contenidos que han salido sobre el artista popular y su hijo Andy Rivera, la atención de los curiosos de Instagram se posó en una serie de publicaciones que montó el cantante respecto a una decisión que tomó en su vida. Las palabras se enfocaron en la mudanza que llevará a cabo de su finca, en la cual vive con su familia.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las historias de la cuenta oficial del colombiano, Rivera fue claro con los cambios que vienen en su presente, debido a situaciones que ocurrieron en el pasado. El intérprete de El Intenso quiso contarles a sus fanáticos que se irá del domicilio actual donde reside, a pesar de que se amañó con la vista y el ambiente del lugar.

“Hablemos pues del tema de la finca porque me están escribiendo mucho al DM. ¿Qué si me va a dar muy duro? Pues claro, uno levantarse y ver el paisaje, los animales y sentir la paz es muy chévere…ya estoy muy acostumbrado a esto”, dijo el colombiano, aclarando que simplemente había llegado a aquella casa por la pandemia.

Según mencionó en los videos, esta decisión surge de las constantes visitas inesperadas que recibe de algunas personas, quienes llegan allí para pedirle ayudas. Poco a poco todo se torna incómodo, ya que estos seguidores se alborotan y arman pleitos con los integrantes de su equipo de trabajo de la finca.

“Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo”, afirmó, dando paso a unos ejemplos de situaciones que han sucedido en la finca.

“Amenazantes, llegan con: ‘Aquí me quedo viviendo hasta que me solucionen’. Una vez llegó un tipo que salió con el cuento de: ‘acababa de salir de la cárcel y si no le solucionaban para mejorar su vida, entonces volvía a delinquir’”, relató el artista popular, señalando las amenazas con las que intentan persuadirlo para que él les dé dinero o ayudas.

No obstante, Jhonny Rivera quiso mencionar lo “nerviosa” que se ponía su madre con lo ocurrido, ya que cuando él no estaba, ella era la que presenciaba las visitas de estas personas.

Por tal motivo, el famoso aclaró que ya no vivirá en este lugar y se mudará a otro espacio, aunque no dejará de ir a visitar y cuidar de la finca que construyó.

Jhonny Rivera reveló por qué sigue soltero

De acuerdo con lo que quedó registrado en una dinámica del perfil, Rivera se sinceró y afirmó que ya había encontrado la verdad sobre por qué ninguna de sus relaciones surgía en algo más serio y duradero.

En un tono gracioso, el cantante mencionó que tenía claro lo que sucedía con su vida y era su forma de madrugar todos los días.

“Acabé de descubrir por qué es que estoy soltero y no me he vuelto a casar. Es que yo soy muy madrugador y a nadie le gusta madrugar. Por ejemplo, cuando yo viajo, empiezo desde temprano a buscar al uno, a hablarle al otro (equipo de trabajo) a ver quién me acompaña a desayunar y acabé de bajar a comer solo”, dijo la celebridad, mientras contaba qué ocurría con sus parejas.

“En cambio, cuando tengo una novia: ‘Amor, amor, vamos a desayunar’. Y se va, claro, pero se va aburriendo. Se cansan”, dijo el artista popular con tono jocoso.

No obstante, el paisa fue claro en responder algunas inquietudes sobre las locuras que ha hecho por amor. Jhonny Rivera comentó que casi todas están relacionadas con pegarse largos viajes con tal de ver y encontrarse con sus parejas sentimentales.